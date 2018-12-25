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Antik Çağlardan Günümüze: Müziğin Öyküsü

Müzik, hayatımızın temel bileşenlerinden biri. Çoğumuz için gündelik yaşamın olmazsa olmazı. Kulağımızdan, çevremizden eksik olmayan bu sanatın tarihini etraflıca öğrenmek istemez misiniz? Klasik müziğin doğuşunu; müzikallerin, operanın ortaya çıkışını; Beethoven’den ’e, tarih boyunca müzisyenlerin bıraktığı izleri adım adım, yetkin yazarların kaleminden okumak istemez misiniz?

Giriş Tarihi: 25.12.2018 09:10
Antik Çağlardan Günümüze: Müziğin Öyküsü

Müzik, hayatımızın temel bileşenlerinden biri. Çoğumuz için gündelik yaşamın olmazsa olmazı. Kulağımızdan, çevremizden eksik olmayan bu sanatın tarihini etraflıca öğrenmek istemez misiniz? Klasik müziğin doğuşunu; müzikallerin, operanın ortaya çıkışını; Beethoven'den Johnny Cash'e, tarih boyunca müzisyenlerin bıraktığı izleri adım adım, yetkin yazarların kaleminden okumak istemez misiniz?



Maria Lord ve John Snelson hem müzisyenlerin, hem konservatuvar öğrencilerinin hem de müziği hayatından eksik etmeyenlerin başucundan ayırmayacağı bir kitapla en usta müzisyenlerin notalarında dolaştırıyor okuru.

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Antik Çağlardan Günümüze: Müziğin Öyküsü
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