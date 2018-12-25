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Görme engelliler için anlamlı proje!

2018’in son sergisini yardımlaşma, sevgi ve umut üzerine açıyor. Bu sergide yer alan eserlerin satışından elde edilen gelirin ’ne bağışlanacak.

Giriş Tarihi: 25.12.2018 17:02
Görme engelliler için anlamlı proje!

F Sanat Galerisi 2018'in son sergisini yardımlaşma, sevgi ve umut üzerine açıyor. Bu sergide yer alan eserlerin satışından elde edilen gelirin Parıltı Derneği'ne bağışlanacak.

Sergide farklı disiplinlerden pek çok sanatçının porselen üzerine boyama eserleri yer alıyor.

House Beautiful dergisi ile yapılan ortak bir çalışma ile 2018 yılında mimar, tasarımcı ve sanatçılarla birlikte F Sanat Porselen Atölyesi'nde gerçekleştirilen porselen boyama workshop'larında üretilen özgün çalışmalar bu serginin çıkış noktasını oluşturdular.

Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği yararına satışa çıkarılan tüm eserlerle F Sanat Galerisi, 2019 yılına girerken, sanatın iyileştirici gücünün altını çiziyor.

Dayanışma ve birlikteliğin önemini vurgulayan bu sergiyle, sanatın insanlar üzerindeki yapıcı etkisini bir kez daha paylaşıma açılıyor.

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Görme engelliler için anlamlı proje!
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