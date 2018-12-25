İdefix'ten dikkat çeken proje: Dijital İmza

Yurt dışından ve yurt içinden, imza gününe katılma fırsatı olmayan çok sayıda seveni tarafından İlber Ortaylı'ya gönderilen fotoğraflardan 100 tanesi belirlendi, İlber Ortaylı tarafından tek tek imzalandı ve imzalı fotoğraflar, şanslı takipçilere direkt mesaj yoluyla geri gönderildi.

TAKİPÇİLER TARAFINDAN ÇOK BEĞENİLDİ

Kitap fuarlarının güzelliklerini dijital platformlara taşıyan idefix'in Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen projesi, takipçiler tarafından da çok beğenildi ve ilgiyle karşılandı. Yazarla okurunu buluşturan ve Türkiye'de bir ilk olan Dijital İmza projesinin devamı gelecek gibi görünüyor.

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