Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Kültür Sanat Haberleri > İdefix'ten dikkat çeken proje: Dijital İmza

İdefix'ten dikkat çeken proje:

’nin en büyük online kitabevi idefix, 16. Sanal Kitap Fuarı kapsamında gerçekleştirdiği ilgi çekici projelerine devam ediyor. Türkiye’de bir ilke daha imza atan idefix’in bu seferki dikkat çekici projesi , Prof. Dr. ’yla gerçekleştirildi. idefix; İlber Ortaylı kitabının fotoğrafını ile iletmeleri için takipçilerine duyuruda bulundu.

Giriş Tarihi: 25.12.2018 16:49
İdefix'ten dikkat çeken proje: Dijital İmza

Yurt dışından ve yurt içinden, imza gününe katılma fırsatı olmayan çok sayıda seveni tarafından İlber Ortaylı'ya gönderilen fotoğraflardan 100 tanesi belirlendi, İlber Ortaylı tarafından tek tek imzalandı ve imzalı fotoğraflar, şanslı takipçilere direkt mesaj yoluyla geri gönderildi.

TAKİPÇİLER TARAFINDAN ÇOK BEĞENİLDİ

Kitap fuarlarının güzelliklerini dijital platformlara taşıyan idefix'in Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen projesi, takipçiler tarafından da çok beğenildi ve ilgiyle karşılandı. Yazarla okurunu buluşturan ve Türkiye'de bir ilk olan Dijital İmza projesinin devamı gelecek gibi görünüyor.

İLBER ORTAYLI'NIN KİTABINI SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İdefix'ten dikkat çeken proje: Dijital İmza
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN