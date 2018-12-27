Keanu Reeves'in gizli bir yardım vakfı varmış

Matrix film serisinde gösterdiği başarılı performansla büyük beğeni toplayan oyuncu Keanu Reeves, yaptığı yardım faaliyetleriyle de adından sık sık söz ettiriyor. Kanser araştırmalarına ve ülke çapındaki çocuk hastanelerine yardım eden özel bir vakıfı olduğunu söyleyen sanatçı, uzun zamandır vakıf için çalışmalar yürütüğünü ve bu tür faaliyetlerde adının geçmesini istemediğini belirtti. 1991'de kız kardeşine lösemi teşhisi konan Reeves, yıllarca kardeşinin hastalığı yenmesi için büyük çaba sarf etmişti.

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