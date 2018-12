Hazır olun! İşte can sıkıntılarınızı giderecek mutlaka izlenmesi gereken en iyi yabancı diziler. Muhteşem olay örgüleriyle, harika oyuncu kadrosuyla, beyin yakan bölüm sonlarıyla yabancı dizi dünyasına sizde adım atın! İşte birbirinden güzel mutlaka izlenmesi gereken yabancı diziler!

THE MENTALİST

Eşi Red John tarafından öldürülen Patrick Jane; emniyet teşkilatının bir numaralı danışmanıdır. İşlenen her cinayeti ayrıntıları kontrol ederek ustalıkla bulunan Patrick Jane; izleyici ile arasında kurduğu bağla da seyirciyi ekrana bağlıyor.

Polisiye sevenler için The Mentalist doğru tercih! Başrol oyuncuları; Simon Baker, Robin Tunney, Tim Kang, Amanda Righetti ve Owain Yeoman.

THE ELEMENTARY

Hikayesi kitaplaştırılan sinemada da filmleri yapılan Sherlock Holmes'u bir de bu şekilde izleyin. Başrolünde Jonny Lee Miller ve Lucy Liu'nun rol aldığı Elementary de polisiye gerilim sevenler için ideal bir dizi.

GAME OF THRONES

İhanet, şehvet, ayak oyunları ve doğaüstü güçler, taht oyunları kısaca Game of Thrones. Son günlerin en popüler dizilerinden biri olan Game Of Thrones izlenme rekorları kırmaktadır. Dizide Krallar ve Kraliçeler, Şövalyeler ve sürgündekiler, düzenbazlar ve asiller 'Demir Taht' için kanlı bir mücadeleye tutuşurlar.

LA CASA DE PAPEL

Ursula Corbero, Itziar Itunı, Alvaro Morte, Paco Tous gibi İspanyol oyuncların rol aldığı La Casa de Papel; Rio, Tokyo, Berlin, Nairobi, Moskova, Denver, Helsinki ve Oslo takma isimli hırsızların soygun planlarını anlatıyor. Yayınlandığı ilk günden beri büyük bir hayran kitlesine ulaşan La Casa de Papel'in ilk 2 sezonu yayınlandı; 3. sezonu için de çekimler başladı.

PRİSON BREAK

Bir başlangıç yaparak 2 sezon dizi mi izlemek istiyorsunuz? İşte Prison Break tam size göre...

DARK

Hem gerilim hem de psikolojik bir başyapıt olan Dark dizisi de Netflix'in yapımları arasında yer alıyor. Bir Alman dizisi olan Dark; zamanlar arasındaki geçişleri, ustaca ekrana yansıtıyor. Dark'ın başrollerinde ise Louis Hofmann, Oliver Masucci, Maja Schöne ve Jördis Triebel var...

BODYGUARD

İngiltere hükümeti arasında yaşanan soğuk kavgalar, terör örgütlerinin şehre saldırı planları ve tüm bu olayların ortasında tek başına kalan bir Bodyguard...

Çocuklarıyla yaptığı tren yolculuğunda bir canlı bombayı ikna ederek bombayı patlatmasını engelleyerek İngiltere İçişleri Bakanı'nın korumalığına terfi eden David Budd, kendini amansız bir öykünün içinde bulur.

Dizinin başrol oyuncuları: Richard Madden ve Keeley Hawes...

İLGİNİZİ ÇEKECEK DİĞER YABANCI DİZİLER

DEXTER

SPARTACUS

DOCTOR WHO

SUİTS

OZARK

DAREDEVİL

BLACK MİRROR

BETTER CALL SAUL

THE 100

TRUE DETECTİVE

SHERLOCK

HOW TO GET AWAY WİTH MURDER