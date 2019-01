2018’deki kazancı dudak uçuklattı

BUGÜN NELER OLDU

Gelecek ay 28 yaşına girecek olan dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Ed Sheeran, 2018'de adeta para bastı. İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre ünlü şarkıcı, geçen yıl her gün 106 bin sterlin (714 bin TL) kazandı. Sheeran, turneleri ve canlı performansları sayesinde yıl boyunca 38.8 milyon sterlin (261 milyon TL) gelir elde etti. Genç şarkıcının günlük kazancına sahibi olduğu Ed Sheeran Ltd. şirketi sayesinde de her gün için 75 bin sterlin (505 bin TL) ekstra eklendi. Sheeran'ın ünü ile birlikte kişisel serveti de hızla yükseliyor. Forbes dergisinin açıkladığı "2017 yılında eğlence dünyasının en fazla kazanan 100 ünlü ismi" listesinde de 9. sırada yer alan Sheeran, 2017 yılında ise hiçbir albüm çıkarmamasına rağmen günde 47 bin sterlin kazanmıştı.