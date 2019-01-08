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Alaçam'da Türk sanat müziği konseri

Samsun'un Alaçam ilçesinde tarafından verilen konser büyük ilgi gördü.

İHA Kültür Sanat Haberleri
Giriş Tarihi: 8.1.2019 09:35
Alaçam'da Türk sanat müziği konseri

Alaçam Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü salonunda Samsun DSİ 7. Bölge Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Türk Müzik Topluluğu, koro şefi Sevtap Bayraktar eşliğinde Türk sanat müziği eserlerini solo ve koro halinde seslendirildi. Salonu dolduran davetliler de şarkılara zaman zaman eşlik etti. Konser sonunda teşekkür konuşması yapan Belediye Başkanı Hadi Uyar, Sevtap Bayraktar'a plaket takdim etti.

Konseri, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sezai Tural, İlçe Emniyet Müdürü Kenan Bıyık, siyasi parti ve sivil toplum temsilcileri ile çok sayıda davetli izledi.

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Alaçam'da Türk sanat müziği konseri
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