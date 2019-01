BUGÜN NELER OLDU

- (Özel) Manisa'da 500 yıllık tarihi yapı yok oluyor- 500 yıllık tarihi yapı tinercilerin yuvası oldu- Gölmarmara halkı tarihi yapının restore edilmesini istiyor(Fotoğraflı)Aykut YeniçağMANİSA (İHA) - Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde Osmanlı Padişahlarından 3. Mehmet'in süt annesi Halime Hatun adına yaptırdığı külliyenin içinde bulunan imaret, han ve çeşmenin içler acısı hali görenleri üzdü. 500 yıllık tarihi yapının birçok kısmı zarar görürken, Gölmarmara halkı bir an önce restore edilmesini istedi.Osmanlı döneminde Şehzadelerin yetiştirildiği merkezlerden biri olan Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde, Sultan 3. Mehmet tarafından süt annesi Halime Hatun için 16. yüzyılın sonlarında yaptırılan Halime Hatun Külliyesi bünyesinde bulunan imaret, han ve çeşme kaderine terk edildi. Halime Hatun'un adına yaptırılan tarihi eserin cami ve medrese kısmı korunurken, imaret ve hanın bulunduğu kısım zaman içinde tahrip edilerek amacının dışında jeneratör binası ve lojman olarak kullanıldı. Duvarlarına yazı yazılan ve içine çöp atılan imaret, evsizlerin mekanı haline gelirken, görenlerin de tepkisini çekiyor.Tarihi yapının bulunduğu Yenicami Mahallesi'nin Muhtarı Yüksel Gül, 500 yıllık tarihi yapının bakımsız halde olmasının kendilerini üzdüğünü belirterek, tinercilerin yuvası olduğunu söyledi. Muhtar Gül, "Restorasyon yapılmadığı için durumu baya kötü. Binanın bir kısmında tinerciler ateş yaktı. Şu anda perişan durumda. Buranın bir an önce restore edilmesi lazım. Tarihi değerleri korumalıyız" dedi.Tarihi yapının daha önce Büyükşehir Belediyesince restore edileceğini duyduklarını, ancak daha sonra bu restorasyonun yapılamadığını dile getiren Gül, restore edilmesi halinde binanın tarihi ve kültürel alan olarak değerlendirilebileceğini söyledi."Biz Gölmarmara halkı olarak buranın yenilenmesini, restore edilmesini istiyoruz"Mahalle sakinlerinden Mehmet Turna da Halime Hatun Külliyesi içindeki imaretin 16. yüzyılda yapıldığını belirterek, "Biz Gölmarmara halkı olarak buranın yenilenmesini, restore edilmesini istiyoruz. Her sene buralara birileri gelip gidiyor. Restore edileceği söyleniyor, ancak 4-5 kez herkes geldi, gitti. Hiçbir şey yapılmadı. Biz gerekenin yapılmasını istiyoruz. Burası tinercilerin, içkicilerin mekanı oluyor. Bakılsa, düzeltilse böyle bir sıkıntı da ortadan kalkmış olacak. Burada içkici insanlar geldiği zaman rahatsız oluyoruz. Emniyetten yardım istiyoruz. Yetkililerden buranın restore yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.Tarihi bir yapının bu halde olmasından üzüntü duyduklarını kaydeden Turna, "Manisa'dan, başka yerlerden insanlar ziyarete geliyor. Tarihi bir yeriniz var diyorlar. Ama tarihi yere de yenilik yapmıyoruz" diye konuştu.