Müzede selfie çekene “İstanbul’un Yüzleri” kitabı hediye

İstanbul Bu¨yu¨ks¸ehir Belediyesi (İBB), İstanbul öncelikli olmak üzere ülkemizin kültür hazinelerinin korunması, ilgi çekici hâle getirilmesi, geleceğe taşınması ve geniş kitlelere yayılması için faaliyetlerine tüm hızıyla devam ediyor. 16 Ocak Çarşamba günü Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 300'den fazla müze, tüm dünyada ki müzelerle eşzamanlı olarak "Müzede Selfie Günü"nü kutlayacak. İBB iştiraki Kültür AŞ de Yerebatan Sarnıcı, Miniatürk, Panorama 1453 Tarih Müzesi ve Şerefiye Sarnıcı ile bu kutlamalara katılacak. 16 Ocak'ta müzeleri ziyaret eden ve selfi çekerek belirtilen hastagleri sosyal medya hesaplarından paylaşan 5'er kişiye (toplam 20 ziyaretçi) "İstanbul'un Yüzleri" serisinden değerli kitaplar hediye edilecek.

KAZANANLAR 17 OCAK'TA AÇIKLANACAK



Ziyaretçiler, düzenlenen etkinlik sayesinde hem müzelerimizi gezerek kültürel birikimlerine katkı sağlayacak, hem de sevdikleri kentin en güzel karelerinin yer aldığı değerli kitaplara sahip olabilecekler. Yerebatan Sarnıcı, Miniatürk, Panorama 1453 Tarih Müzesi ve Şerefiye Sarnıcı'nda selfie çekerek sosyal medya hesaplarından #muzedeselfiegunu #muzedeselfiegunuyerebatan, #muzedeselfiegunupanorama1453, #muzedeselfiegunuminiaturk, #muzedeselfiegunuserefiyesarnici hastagleri ile paylaşan ziyaretçiler etkinliğe katılabilecekler. Kazananlar ise 17 Ocak Perşembe günü İstanbul Bu¨yu¨ks¸ehir Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından açıklanacak.



MÜZELERİMİZ HAKKINDA



İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 11 yıl önce hizmete açılan Miniatürk, Türkiye'nin ilk minyatür parkı ve İstanbul'un en çok ziyaret edilen mekânlarından birisi. Miniatürk, toplamda 60.000 metrekarelik alanda açık hava müzesi, maketlerin yanı sıra Panorama Zafer Müzesi ve Kristal İstanbul Müzeleri, 300 araçlık otopark, restoran, kafeterya, hediyelik eşya, sergi salonu, açık hava gösteri alanı, çocuk oyun parkı, feribot, kumandalı tekne, gezi treni, masal ağacı, Mini Stadyum'da 4 büyükler, satranç ve labirent alanı ve Türkiye-İstanbul Simülasyon Helikopter turu ile dev bir kompleks. Müzede, Türkiye ve dünyadan seçilmiş 130'dan fazla mimarî eserin 1/25 oranında küçültülerek yapılmış maketleri sergileniyor.



Her yıl yerli ve yabancı ortalama 1,5 milyon ziyaretçiyi ağırlayan Yerebatan Sarnıcı, İstanbul'un en ilgi çeken tarihi mekanlarının başında geliyor. 2018 yılında açılan Şerefiye Sarnıcı ise tarihi ve kültürel değeriyle sanatseverlerin ilgisini çektiği gibi kültürel etkinliklerin ve sanatsal aktivitelerin de gözde mekânlarından biri oldu.



Panorama 1453 Tarih Müzesi'nde sergilenen Fetih Sergisi'nde ise Mimar Muharrem Hilmi Şenalp tarafından hazırlanan ve 1453 Fetih Sergisi olarak isimlendirilen 54 panoda orjinal minyatür, gravür, plan, çizim, resim ve özgün objelerin fotoğrafları yer alıyor. Yılın 365 günü gezilebilen müzeyi geçen yıl 500 bini aşkın kişi ziyaret etti.



"Müzede Selfie Günü", 16 Ocak Çarşamba günü Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı 300'den fazla müze ve tüm dünyadaki müzelerle eşzamanlı olarak, Yerebatan Sarnıcı, Miniatürk, Panorama 1453 Tarih Müzesi ve Şerefiye Sarnıcı'nda saat 09.00'da başlayacak ve 17.00'da sona erecek.