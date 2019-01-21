‘Balenin Yıldızları’ Antalya’da ışıldadı

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'dadüzenlenen "Balenin Yıldızları Gala Gecesi" programına sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Şef Bujor Hoinic yönetimindeki Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB) Orkestrası eşliğinde gerçekleştirilen galada Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin ve Antalya'dan devlet sanatçıları sahne aldı. Müzikleri Çaykovski, Adam, Barlog ve Marquez'e, koreografileri ise Petipa, Ivanov, Coralli, Perrot, Mehmet Balkan, Armağan Davran ve Volkan Ersoy'a ait, bale repertuvarının en seçkin eserlerinden sevilen bölümlerin sahneye taşındığı program beğeni topladı. Programın ilk bölümünde, "Romeo ve Juliet" balesiyle Antalya DOB solist dansçıları Iaroslava Volkova ve Tolga Burçak sahne aldı. Ardından "Fındıkkıran" balesiyle Ankara DOB solist dansçıları Sultan Menteşe ve İlhan Durgut rol aldı.