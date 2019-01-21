‘Don Kişot Operası’ ilk kez İstanbul’da

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İstanbulDevlet Opera ve Balesi'nin opera olarak Türkiye'de ilk kez sahnelediği Don Kişot Türkiye Prömiyeri Süreyya Operası'nda gerçekleşti. İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin bu seneki teması olan " idealizm " kavramı kapsamında akla ilk gelen figür, "Don Quichotte". İspanyol yazar Miguel de Cervantes'in 1600'lerin başında yazdığı ve hiçbir dönemde güncelliğini yitirmeyen bu eserden esinlenilerek bestelenen "Don Quichotte Operası" yoğun hazırlık sürecinin ardından, Türkiye'de ilk defa Kadıköy Süreyya Opera Sahnesi'nde, İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelendi. Fransız oyun - roman yazarı Henri Cain'in librettosunu yazdığı, romantik dönemin önemli bestecilerinden Jules Massenet'in son zamanlarında bestelediği "Don Quichotte" Operası, dünyada ilk kez, 1910'da Monte Carlo Operası'nda sahnelendiğinde büyük ilgi görmüştü. Opera İstanbul'da 30 Ocak'a kadar sahnelenecek.