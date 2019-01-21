Ebru sanatına gönül verenler Trabzon’da buluştu

Trabzon'da ebru sanatına gönül veren bu sanatın inceliklerini öğrenmek isteyen ebru severler workshopa katılıp üç faklı teknik üzerine(battal ebru, lale ebru ve akkase tekniği ) bilgi aldılar ve deneme fırsatı buldular.
Burcu Öncel bu organizasyonun asıl amacının Trabzon'da ebru sanatına gönül veren ve onu icra etmeye çalışan kişilere ulaşmak, onlara faydalı olabilmek olduğunu ifade etti.
Varoluşu yüzyıllar öncesine dayanan ebru sanatının günümüzde tekrar ilgi görmeye başlamasının mutluluk ve umut verici olduğunu ifade eden Öncel, ebru sanatının bireyleri modern hayatın prangalarından kurtarmanın en iyi yollarından biri olduğunu ifade etti. Sanatın koruyucu hekimlik olduğunu düşünen Öncel bu sanatın Trabzon'da doğru bir şekilde öğrenilip geliştirilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.
Katılımcılar;
Burcu Öncel
Erol Aktaş
Mükerrem Aydın
İlknur Kurtoğlu
Zehra Beder
Hayriye Nurcan Yazıcı
Sencan Sağlam
Sibel Öztürk
Sonay Çakır
Asude Canoğlu
Zehra Canoğlu
Kader Nas
Nilgün Selim
Merve Erbay
Gül Melek Duman
Merve Hacısalihoğlu
Sevil Yıldırım
Nihan Engin
Aydan Demet
Betül Önal
Hatun Kandazoğlu
Kamile Yıldırım
Azra Şahi