Ebru sanatına gönül verenler Trabzon’da buluştu

Trabzon'da ebru sanatına gönül veren bu sanatın inceliklerini öğrenmek isteyen ebru severler workshopa katılıp üç faklı teknik üzerine(battal ebru, lale ebru ve akkase tekniği ) bilgi aldılar ve deneme fırsatı buldular.

Burcu Öncel bu organizasyonun asıl amacının Trabzon'da ebru sanatına gönül veren ve onu icra etmeye çalışan kişilere ulaşmak, onlara faydalı olabilmek olduğunu ifade etti.

Varoluşu yüzyıllar öncesine dayanan ebru sanatının günümüzde tekrar ilgi görmeye başlamasının mutluluk ve umut verici olduğunu ifade eden Öncel, ebru sanatının bireyleri modern hayatın prangalarından kurtarmanın en iyi yollarından biri olduğunu ifade etti. Sanatın koruyucu hekimlik olduğunu düşünen Öncel bu sanatın Trabzon'da doğru bir şekilde öğrenilip geliştirilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

Katılımcılar;

Burcu Öncel

Erol Aktaş

Mükerrem Aydın

İlknur Kurtoğlu

Zehra Beder

Hayriye Nurcan Yazıcı

Sencan Sağlam

Sibel Öztürk

Sonay Çakır

Asude Canoğlu

Zehra Canoğlu

Kader Nas

Nilgün Selim

Merve Erbay

Gül Melek Duman

Merve Hacısalihoğlu

Sevil Yıldırım

Nihan Engin

Aydan Demet

Betül Önal

Hatun Kandazoğlu

Kamile Yıldırım

Azra Şahi