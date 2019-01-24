“Işınla Beni Scotty” okurlarıyla buluşuyor

Etkinlikte, bilimsel gelişmeler ışığında, yenilikçi bir vizyonla geleceğe odaklanmamız gerektiğine inanan ODTÜ'den Ozan Gündüz ve GelecekHane'den Can Sinemli gibi "gelecekçi, gerçekçi ve iyimser" konuşmacılar yer alıyor.

Janserey Nalân Yıldız'ın Kamer Yayınları'ndan çıkan yeni kitabı Işınla Beni Scotty'i okurlarıyla buluşturacağı söyleşi ve imza gününde sizi aramızda görmekten mutluluk duyacağız.

Program :

Tarih: 24 Ocak 2019, Perşembe

Saat: 15.00-17.00

Yer: Süzer Plaza- Sahne (Giriş Kat)

Adres: Askerocağı Caddesi No:6 Şişli / İstanbul