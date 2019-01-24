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“Işınla Beni ” okurlarıyla buluşuyor

Dünya Gelecek Derneği (World Future Society) üyesi olan Araştırmacı Yazar yeni kitabı, Fütürsuzca Fütüristim- Işınla Beni için söyleşi ve düzenliyor.

Giriş Tarihi: 24.1.2019 10:36 Güncelleme Tarihi: 24.1.2019 10:39
“Işınla Beni Scotty” okurlarıyla buluşuyor

Etkinlikte, bilimsel gelişmeler ışığında, yenilikçi bir vizyonla geleceğe odaklanmamız gerektiğine inanan ODTÜ'den Ozan Gündüz ve GelecekHane'den Can Sinemli gibi "gelecekçi, gerçekçi ve iyimser" konuşmacılar yer alıyor.

Janserey Nalân Yıldız'ın Kamer Yayınları'ndan çıkan yeni kitabı Işınla Beni Scotty'i okurlarıyla buluşturacağı söyleşi ve imza gününde sizi aramızda görmekten mutluluk duyacağız.

Program :

Tarih: 24 Ocak 2019, Perşembe
Saat: 15.00-17.00
Yer: Süzer Plaza- Sahne (Giriş Kat)

Adres: Askerocağı Caddesi No:6 Şişli / İstanbul

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“Işınla Beni Scotty” okurlarıyla buluşuyor
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