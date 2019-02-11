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Tarihi karakol restore ediliyor

EMİR SOMER
EMİR SOMER Kültür Sanat Haberleri
Giriş Tarihi: 11.2.2019
Tarihi karakol restore ediliyor
İstanbul Fatih'te bir dönem kanlı mafya hesaplaşmalarının yaşandığı ve çete üyelerinin gözaltında tutulduğu tarihi Karagümrük Karakolu'na ev sahipliği yapan bina onarıma alındı. Eski Ali Paşa Caddesi ile Ahşap Minare Sokak'ın kesişiminde bulunan tarihi bina, yıllarca Karagümrük Karakolu'na ev sahipliği yaptı. Bir dönemler kanlı çete hesaplaşmalarının yaşandığı Fatih'te Karagümrük Çetesi üyeleri olmak üzere farklı çetelerin üyelerinin de gözaltına alınarak adalete teslim edildiği nokta olarak biliniyor. Tam olarak inşa tarihi bilinmeyen ve uzun yıllar boyunca Karagümrük Polis Merkezi olarak kullanılan binanın özgün işlevinin Sıbyan Mektebi olduğu belirtiliyor. Onarıma alınması planlanan ve çevresi kapatılan tarihi binada restorasyon çalışmaları başlayacak.
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Tarihi karakol restore ediliyor
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