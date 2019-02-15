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İstanbul'da - etkinliği yapılacak

Ortak dil, tarih ve kültüre sahip olan ve arasındaki kardeşlik bağının daha da güçlenmesi amacıyla 17 Şubat Pazar günü “Türkiye-Azerbaycan ” programı düzenlenecek. Programın ev sahipliğini İstanbul Büyükşehir Belediyesi yapacak. Gecede, Azerbaycan’ın dünyaca ünlü Devlet Halk Dansları Topluluğu da sahne alacak.

Giriş Tarihi: 15.2.2019 18:33
İstanbul'da Türkiye-Azerbaycan Ortak Miras etkinliği yapılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliği ile Hazar Folklor Eğitim ve Araştırma Merkezi'nin (HAZARFEM) organizasyonunda gerçekleştirilecek sanat etkinliği, ücretsiz olacak.

İstanbul Kongre Merkezi'nde saat 19:00'da başlayacak gecede, Azerbaycan Kültür Bakanlığı'nın dünyaca ünlü Devlet Halk Dansları Topluluğu sahne alacak.

Etkinliğin ilk bölümünde Azerbaycan kültürünün en güzel örneklerini sunacak olan Topluluk, ikinci bölümde ise Türk dünyasının ilk milli balesi olan ve Köroğlu'nun kahramanlığının işlendiği "Köroğlu Milli Balesi"ni sahneleyecek.

"Türkiye - Azerbaycan Ortak Miras" projesi kapsamında, kardeş iki ülke arasındaki bağların daha da güçlenmesi amacıyla, 2019 yılı içerisinde her iki ülkede çeşitli kültürel etkinlikler düzenlenmeye devam edecek.

Türkiye ve Azerbaycan'dan üst düzey protokol ve STK temsilcilerinin katılacağı Pazar günkü etkinliğe İstanbullular davetli…

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İstanbul'da Türkiye-Azerbaycan Ortak Miras etkinliği yapılacak
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