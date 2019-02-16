Demir Yaman’ın en zor sınavı

BUGÜN NELER OLDU

atv ekranlarında perşembe akşamları yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova, Tüm Kişiler, AB ve 20+ABC1 kategorilerinde en çok izlenen yapım oldu. Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü, tüm kişilerde yüzde 14.73 izlenme oranı ve yüzde 32.03 izlenme payı, AB'de yüzde 11.32 izlenme oranı ve yüzde 26.55 izlenme payı ve 20+ABC1'de yüzde 13.38 izlenme oranı ve yüzde 28.69 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu. Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova' son bölümüyle yine perşembe akşamına damga vurdu. Herkesin ama en önemlisi de Hünkâr'ın bile Sait'i öldürdüğünü düşündüğü Demir Yaman ne yapacak? Kendisinden şüphe duyan annesi ile aynı evde yaşamaya devam edecek mi? Hayattaki en büyük düşmanı tarafından kurtarılmış olmayı hazmedebilecek mi? Demir Yaman'ın Çukurova hikâyesi nasıl devam edecek? Perşembe günlerinin vazgeçilmezi 'Bir Zamanlar Çukurova' atv'de. Dizinin bölüm etiketi #BenimSevgilim, bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi ve bölüm sonuna kadar kalmayı başardı.