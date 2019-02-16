NYF’ye Türk modacılar damga vurdu

BUGÜN NELER OLDU

Dünyanınen ünlü moda tasarımcılarınınkatıldığı NewYork Moda Haftası bugün sonbuluyor. Sonbahar-kış koleksiyonlarınınmoda tutkunlarıylabuluştuğu etkinliğe buyıl çok sayıda Türk tasarımcıve manken de katıldı. Voiceof America haber sitesi NewYork Moda Haftası'na katılanTürk modacılarla konuştu.Haberde HakanAkkaya'nın yanı sıra Gökhanİldeniz, Buket Özkalfalar,Fırat Neziroğlu ve Ece Kavranise grup olarak yaptıkları defileyleTürkiye'yi New York'tatanıtan modacılar arasındayer aldığı kaydedildi. NewYork'ta 7 yıldır moda fotoğrafçılığıve son üç yıldır dacasting direktörü olarak çalışanSinem Yazıcı, "TürklerNYFW'i fethediyor diyebiliriz"ifadesini kullandı.