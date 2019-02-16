NYF’ye Türk modacılar damga vurdu

Dünyanın
en ünlü moda tasarımcılarının
katıldığı New
York Moda Haftası bugün son
buluyor. Sonbahar-kış koleksiyonlarının
moda tutkunlarıyla
buluştuğu etkinliğe bu
yıl çok sayıda Türk tasarımcı
ve manken de katıldı. Voice
of America haber sitesi New
York Moda Haftası'na katılan
Türk modacılarla konuştu.
Haberde Hakan
Akkaya'nın yanı sıra Gökhan
İldeniz, Buket Özkalfalar,
Fırat Neziroğlu ve Ece Kavran
ise grup olarak yaptıkları defileyle
Türkiye'yi New York'ta
tanıtan modacılar arasında
yer aldığı kaydedildi. New
York'ta 7 yıldır moda fotoğrafçılığı
ve son üç yıldır da
casting direktörü olarak çalışan
Sinem Yazıcı, "Türkler
NYFW'i fethediyor diyebiliriz"
ifadesini kullandı.