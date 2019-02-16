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NYF’ye Türk modacılar damga vurdu

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Giriş Tarihi: 16.2.2019
NYF’ye Türk modacılar damga vurdu
Dünyanın en ünlü moda tasarımcılarının katıldığı New York Moda Haftası bugün son buluyor. Sonbahar-kış koleksiyonlarının moda tutkunlarıyla buluştuğu etkinliğe bu yıl çok sayıda Türk tasarımcı ve manken de katıldı. Voice of America haber sitesi New York Moda Haftası'na katılan Türk modacılarla konuştu. Haberde Hakan Akkaya'nın yanı sıra Gökhan İldeniz, Buket Özkalfalar, Fırat Neziroğlu ve Ece Kavran ise grup olarak yaptıkları defileyle Türkiye'yi New York'ta tanıtan modacılar arasında yer aldığı kaydedildi. New York'ta 7 yıldır moda fotoğrafçılığı ve son üç yıldır da casting direktörü olarak çalışan Sinem Yazıcı, "Türkler NYFW'i fethediyor diyebiliriz" ifadesini kullandı.
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NYF’ye Türk modacılar damga vurdu
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