Tarihi fabrikada sinema keyfi

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İstanbul'da tarihi Sümerbank Deri Kundura Fabrikası, kazan dairesinde kurulan sinema salonunda dünya sinemasından seçkin filmlere ev sahipliği yapıyor.Beykoz'da 1816 yılında ayakkabı ve deri imalatı için kurulan tarihi fabrika, 180 yıl boyunca üretimine devam etti. İşçi şehri olarak adlandırılan fabrika kampüsü içinde spor sahaları ve sinema salonları da yer alıyordu. Boğaz kıyısında arıtmasız üretim yaptığı gerekçesiyle üretimi sonlandırıldıktan sonra da, tarihi görünümüyle film ve dizilere ev sahipliği yaptı. 2017 yılında fabrikanın kazan dairesi restore edilerek sinema salonuna dönüştürüldü. Eski dönemlerden kalan sinema oynatma makinesi halen içinde yer alan fabrika binası, sinemaseverleri de ağırlıyor. Kundura sinema adıyla yayınlanan filmler vatandaşlardan ilgi görüyor. Dünya sinemasından seçilen filmlerin yeraldığı 'kundura sinema'ya ek olarak, bu sene tiyatro oyunları için kundura sahne projesi de hayata geçirilecek.