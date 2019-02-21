İstanbul Muhafızları: Ab-ı Hayat Çeşmesi 51. SİYAD Ödüllerine aday gösterildi

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD), üyelerin oylarıyla 2018 yılı Türkiye Sineması Ödülleri'nin adaylarını belirledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kültür A.Ş. ve Neher Prodüksiyon ortak yapımı "İstanbul Muhafızları: Ab-ı Hayat Çeşmesi" adlı sinema filmi, 51. SİYAD Türkiye Sineması Ödülleri, Giovanni Scognamillo Fantastik Film Ödülü'ne aday gösterildi.

İSTANBUL'UN TARİHİ MEKANLARI FİLME YANSITILDI

Macera-animasyon türündeki "İstanbul Muhafızları: Ab-ı Hayat Çeşmesi" adlı film, Hidiv Kasrı, Yerebatan Sarnıcı, Hz. Yuşa Tepesi, Büyük Valide Han, II. Mahmud Bendi, Balat sokakları ve Sultanahmet gibi İstanbul'un tarihi mekânlarında çekildi. Filmin animasyon aşaması bir yılda tamamlandı. Film, 5 Ekim 2018 yılında sinemaseverlerle buluştu, 7'den 70'e herkes tarafından sevildi. Senarist Aslı'nın, içenleri hastalıktan kurtaran 'hayat suyu'nun sırrını kötü niyetli kişilerden koruma mücadelesini anlatan filmde gerçekle animasyon karakterler iç içe geçiyor. Funda Güray, Lemi Filozof, Gözde Mukavelat, Ali Uyandıran, Suna Selen, Berk Yaparel, Ziya Çiçek, Merve Sevin gibi sevilen oyuncuların rol aldığı "İstanbul Muhafızları: Ab-ı Hayat Çeşmesi" filminin yapımcısı; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ ile birlikte Neher Prodüksiyon adına Muhammed Ammar Gündüz ve Muhammet Musab Gündüz. Filmi, Çağrı Cem Bayraklı yönetti, görüntü yönetmenliğini Ahmet Kasapoğlu yaptı.

51. SİYAD TÜRKİYE SİNEMASI ÖDÜLLERİ 27 ŞUBAT'TA SAHİPLERİNİ BULACAK

51. SİYAD Türkiye Sineması Ödülleri Giovanni Scognamillo Fantastik Film Ödülleri'ne; Çağrı Cem Bayraklı'nın yönettiği "İstanbul Muhafızları: Ab-ı Hayat Çeşmesi" ile birlikte Kıvanç Baruönü'nün Arif v 216, Çağan Irmak'ın Çocuklar Sana Emanet, Can Evrenol'un Ev Kadını (Housewife) adlı filmler aday gösterilirken, Murat Çetinkaya'nın yönettiği Sonsuz: Ad Infinitum adlı film de SİYAD Giovanni Scognamillo Fantastik Film Kısa Metraj Ödülü Adayı olarak 2018'in adayları arasında yerini aldı.

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD), 51. SİYAD Türkiye Sineması Ödül Töreni'nde Onur Ödülleri'nin oyuncu Sevda Ferdağ ile belgesel sinemacılar Ethem Özgüven ve Petra Holzer'e, Emek Ödülü'nün ise Beyoğlu Sineması'nı yaşatma kampanyası gönüllüleri ve çalışanlarına verileceğini duyurmuş, En İyi Film başta olmak üzere diğer dallardaki adaylar ise geçtiğimiz ay açıklanmıştı.

2018 Türkiye Sineması'nın 16 kategoride en iyileri, SİYAD üyelerinin oylarıyla belirlenecek ve 27 Şubat'ta Tuğrul Tülek'in sunuculuğunda Anahit Sahne'de gerçekleştirilecek törende açıklanacak.