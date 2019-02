Piyanonun dahi prensi

8. SEZONDAN HEMEN ÖNCE GAME OF THRONES YORUMU

Dünyanın en çok satan klasik - crossover piyanisti unvanına sahip.Maksim Mrvica, CRR'de vereceği konserde; Nisan ayında 8. ve son sezonu yayına girecek olan Game Of Thrones'un tema müziğinin de bulunduğu yeni albümünden eserler icra edecek. Sanatçının yaşadığı Hırvatistan, dünyanın en çok izlenen dizisi unvanına sahip Game of Trones'un çekildiği üç ülkeden biri. Fındıkkıran, All Of Me (John Legend) ve Clocks (Coldplay) sanatçının yeni albümünden icra edeceği diğer eserlerden birkaçı. Mrvica konserde ayrıca, önceki çalışmalarında yer alan ve yorumuyla müzikseverlerden büyük beğeni toplayan; Flight Of The Bumblebee, Exodus, The Godfather gibi klasiklere de yer verecek.

3 KITADA 60 ŞEHİR

Sanatçı New Silk Road turnesi kapsamında, aralarında Sydney, Seul, Pekin ve Şangay'ın da bulunduğu pek çok şehirde biletlerin günler öncesinden tükendiği konserler verdi. Mrvica'nın, New Silk Road turnesinde 3 kıtada 60 şehir yer alıyor.

İLK KONSERİNİ 12 YAŞINDA VERDİ

Klasik Müziğin dahi Prensi olarak anılan Maksim Mrvica, Hırvatistan'da doğdu. 9 yaşında Marija Sekso'dan piyano dersleri almaya başladı. Aynı yıl İlk halka açık performansını, üç yıl sonra ise ilk konser performansını gerçekleştirdi. Maxim Mrvica, 1990'da başlayan savaşın müzik kariyerini engellemesine izin vermedi ve müzik eğitimine devam etti.

BİRİNCİLİKLERLE DOLU EĞİTİM HAYATI

Arturo Benedetti Michelangeli'nin öğrencisi olan Profesör Vladimir Krpan'ın öğrencisi olarak beş yıl boyunca Zagreb'deki Müzik Akademisinde öğrenim gördü. Ardından Budapeşte'de Franz Liszt Konservatuvarı'nda bir sene geçirdi ve o yıl Nicolai Rubinstein Uluslararası Piyano Yarışması'nda birincilik ödülünü kazandı. 2000'de Igor Lazko ile çalışmak için Paris'e gitti ve 2001'de Pontoise Piyano Yarışması'nda yine birinci oldu.

MARKALARIN ARANAN YÜZÜNDEN PLATİNYUM ALBÜM

Hırvatistan'a döndüğünde büyük bir ilgiyle karşılandı; kısa bir süre sonra büyük başarı getirecek Gestures isimli ilk CD'sini kaydetti. Kısa süre içinde Mrvica uluslararası müzik piyasasının da dikkatini çekti ve birçok önemli isim onunla ilgilenmeye başladı. 2003'te EMI Classics'den The Piano Player isimli albümü çıktı ve başta Asya olmak üzere uluslararası planda başarılı oldu. Albüm Singapur, Malezya, Endonezya ve Çin'de altın, Tayvan ve Hırvatistan'da platinyum ve Hong Kong'da çifte-platinyum statüsüne ulaşmıştır. Görünüşü ve karizmasıyla da uluslararası markaların ilgisini çeken Mrvica, ünlü araba markalarının tanıtımlarında da boy gösterdi.