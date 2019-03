18 konser müzikseverlerle buluşacak!

KONSERLER KAPSAMINDA;

1 Mart akşamı Kerem Görsev CRR Oda Orkestrası, 2 Mart akşamı Erdal Akkaya Berlin Senfoni Oda Orkestrası, 3 Mart akşamı ise Mazhar Alanson CRR Senfoni Orkestrası ile sahne alacak.

6 Mart akşamı Emel Sayın Sadi Hoşses ve Sadettin Öktenay şarkılarıyla hayranlarıyla buluşacak.

7 Mart akşamı CRR Tasavvuf Müziği Topluluğu "Niyaz İlahileri" ile sahne alacak. Konserde Veysel Dalsaldı, Ender Doğan ve Fatih Koca İstanbul müziğinin nadide örneklerini seslendirecek. Kandil akşamı olması dolayısıyla günün anlam ve önemini ihtiva eden eserler Hafız Yunus Balcıoğlu tarafından icra edilecek.

9 Mart akşamı gerçekleşecek Yavuz Bingöl ile Bin Yılın Ozanları konserinde; sadece ülkemizde gerçekleştirdikleri çalışmalarla değil yurtdışında verdikleri konserlerle de ülkemizi başarıyla temsil eden ozanlarımız Şeref Taşlıova ve Murat Çobanoğlu'nun eserleri dinleyicilerle buluşacak. Konserde solistlere oda orkestrası eşlik edecek.

Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu, 2019 Türkiye Rusya Kültür Turizm Yılı etkinlikleri kapsamında, 10 Mart'ta CRR'de sahne alacak. Koro yoğun ilgi sebebiyle aynı gün iki konserle dinleyici karşısına çıkacak. Konserler 14.00 ve 20.00'de gerçekleşecek.

Yorumları, eserleri seçmedeki hassasiyeti, orkestra seçimi ve icra kalitesi ile müzik severlerin beğenisini toplayan Muzaffer Ertürk, ''İstanbul ve Anadolu Türküleri'' başlıklı konserle 12 Mart akşamı müzikseverlerle buluşacak

Massimiliano Caldi şefliğinde gerçekleşecek "Çanakkale Haftası" İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO) konseri 15 Mart'ta CRR'de gerçekleşecek. Orkestra viyolonsel virtüözü Poyraz Baltacıgil'e eşlik edecek. Konser repertuvarı Shostakovich'in "Violonsel Konçertosu No.1 Mi Bemol Majör Op.107", Hasan Uçarsu'nun Çanakkale Şehitleri'ne "Yine Bir Şey Yapabildim Diyemem Hatırana", Rossini'nin Guillaume Tell ve Verdi'nin Vespri Siciliani Uvertürü'nden oluşuyor.

Tu¨rk Mu¨ziği'nin en gu¨zide örneklerini icra eden Cumhurbaşkanlığı Klasik Tu¨rk Mu¨ziği Topluluğu, 17 Mart Pazar günü 11.30'da, "Arazbarbûselik" başlıklı konserle sanatseverlerle buluşacak. Mehmet Güntekin şefliğinde gerçekleşecek konserde; Gu¨zin Değişmez, Aziz Şu¨kru¨ Özoğuz (Keman) ve Onur Cicin (Kanun) solist olarak sahne alacak.

18 Mart akşamı Çanakkale Şehitleri'nin aziz hatıralarına Çetin Işıközlu¨ yönetiminde CRR Senfoni Orkestrası ve Korosu tarafından Çanakkale Kahramanları Destansı Oratoryosu seslendirilecek. Gecede soprano Mine Kurtoğlu, mezzosoprano Aylin Ateş, Tenor Bülent Külekçi, bas Tuncay Kurtoğlu, solist olarak sahne alacak. Tiyatro sanatçısı Şükrü Türen ise Atatürk'ü seslendirecek. Etkinlik ücretsiz olarak gerçekleşecek.

İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu Genel Sanat Yönetmenliği 19 Mart akşamı "Su Kasidesi Oratoryosu"nu evrensel bir çalışma olarak sanatseverlerle buluşturacak. "Su Oratoryosu" doğuda çok sesli müziğin öncüsü olan Üzeyir Hacıbeyli'nin izinden giden Pike Axundova tarafından bestelendi. Oratoryanun librettosu da Axundova tarafından yazıldı.

Dünyanın en başarılı Hırvat müzisyenlerinden piyanist Maksim Mrvica, New Silk Road /Yeni İpek Yolu albümünün dünya lansmanı kapsamında, Türkiye'de ilk kez, 20 Mart'ta CRR'de sahne alacak. Dünyanın en çok satan klasik - crossover piyanisti unvanına sahip Maksim Mrvica, CRR'de vereceği konserde; Nisan ayında 8. ve son sezonu yayına girecek olan Game Of Thrones'un tema müziğinin de bulunduğu yeni albümünden eserler icra edecek. Fındıkkıran, All Of Me (John Legend) ve Clocks (Coldplay) sanatçının yeni albümünden icra edeceği diğer eserlerden birkaçı.

21 Mart'ta doğumunun 241. yılında Hammâmîzâde İsmail Dede Efendi, Bekir Ünlüataer'in solistliğinde "Musikinin Dehası Dede'den Bugüne" başlıklı konserle yad edilecek. Sultanîyegâh takımıyla başlanan müzikal yolculukta, Cumhuriyet dönemine kadar uzanan bir âlemin, bir zevkin ve bir anlayışın izleri sürülecek.

Ramazan'dan Ramazan'a hatırlanan ve sadece çocuklara oynatılan Karagöz oyununu yeniden herkese hitap eden bir sanat haline getirmeyi amaçlayan Alper Eker tarafından yazılan" Hayal Perdesinde Yûnus Emre", 22 Mart'ta izleyiciyle buluşacak.

İngilizce, Arapça ve Türkçe söylediği şarkılarla tanınan ş Lübnan asıllı İsveçli şarkıcı Maher Zain, 24 Mart'ta CRR'de hayranlarıyla buluşacak.

Yeni kuşağın yegâne lider flamenko şarkıcısı Arcángel ve Yeni Bulgar Sesleri Korosu Estruna, 2018 Latin Grammy ödüllü albümleri Al Este del Cante ile 25 Mart'ta CRR'de sahne alacaklar. Avrupa'nın iki zıt ucundaki müzik kültürlerinin kesiştiği "Al Este del Cante" son yılların en başarılı füzyon müzik örneklerini barındırıyor. Konser dinleyiciye müzik ve şiirin ilham verici nehrinde, yüksek kaliteli sonik ve estetik bir yolculuk vadediyor.

Anadolu'nun büyük halk ozanlarından Âşık Veysel Şatıroğlu, geride bıraktığı unutulmaz eserleri ve yürek burkan hayat hikâyesi ile 26 Mart'ta CRR'de anılacak. "Dostlar Beni Hatırlasın" başlıklı konserde Erkan Oğur & İsmail Hakkı Demircioğlu, Cengiz Özkan, Emel Taşçıoğlu ve Necdet Kaya sahne alacak. Konser iki bölümden oluşacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu 10. Yıllarına özel "Bin Yılın Mirası" başlıklı konserle müzikseverlerle buluşacak.

Türk müzisyen, söz yazarı, bestekar ve aranjör Melih Kibar 30 Mart akşamı CRR'de gerçekleşecek konserle anılacak. Konserde Kibar'ın eserlerini Ayşen Birgör, Hakan Aysev, Özgün ve Yonca Lodi seslendirecek.

