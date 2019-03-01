“Her Perşembe Saat 4’te” raflarda

Gül Hanım'la 70'ler ve 80'lerin İstanbul'unda, çok renkli bir hayata tanıklık edeceksiniz. Fatma Fairy ile Amerika'da striptiz kulüplerde erotik dansçı olarak çalışan bir Türk mühendisi tanıyacaksınız. Amerikalı hemşire Sherry ve Nedret ile hayatın amacını arayacak, tek akrabası İstanbul'da yaşayan Susan Cohen'de de herşeyden nasıl vazgeçilebileceğini hissedeceksiniz.

Birbirinden çok farklı görünen, birbirlerinden binlerce kilometre uzakta yaşayan kadınlar, aslında incecik iplerle birbirlerine bağlılar. Denizli, Miami, İstanbul, Chicago; sisler altında kesişiyorlar. Zamanlar, hayatlar, şehirler, hayaller birbirine değiyor. "En az gerçek olduğunu iddia ettiğimiz dünya" kadar sahte; en sahtenin özü kadar gerçek...





Fatih Türkmenoğlu, ince detayları, içimizi sıcacık ısıtan gözlemleriyle, okuruna çok yakın bir yerde duruyor. Karakterlerini çok büyük bir titizlikle gözlemlerken, bambaşka dünyaların kapılarını aralıyor. Her Perşembe Saat 4'te, okuyucuyu sarıp sarmalayan, hiç bitmese dedirten bir kitap. Türk Edebiyatı'na birbirine bağlı uzun hikayelerle yepyeni bir soluk kazandıran özel bir eser.

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