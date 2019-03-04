Kızılordu Korosu İstanbullularla buluşacak!

Kızılordu Korosu, İBB Kültür Daire Başkanlığı'nın ev sahipliğinde Anadolu ve Avrupa yakasında katılımın ücretsiz olduğu iki konser verecek. Konserler 9 Mart Cumartesi saat 16.00'da Büyükçekmece'de Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda ve 11 Mart Pazartesi saat 20.00'de Ataşehir Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleşecek. Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu ve İstanbulluların buluşması 2019 Türkiye Rusya Kültür Turizm Yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleşiyor.

Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu, İstanbul'da verecekleri konserde; koro üyeleri, orkestra, dansçı ve solistlerden oluşan 120 kişilik ekiple sahne alacak. Konserlerde Rusya'nın "Onurlu Sanatçı" payesine sahip isimlerinden Nataliya Moskvina, Pavel Maksimov, Valeriy Gavva ve Vadim Ananyev; uluslararası yarışmalarda aldığı ödüllerle dikkat çeken Maksim Maklakov'un da aralarında bulunduğu pek çok isim solist olarak sahne alacak.

Konserlerde, Sovyet tarihinin en ünlü bestelerinden "Büyük Anayurt Savaşı" marşları olan Svyaşennaya Voyna ve Nesokruşimaya i Legendarnaya'dan; Katyuşa ve Kalinka'ya pek çok eser seslendirilecek. Koronun repertuvarında her zamanki gibi Türkçe eserler de bulunuyor. Koro ile okunacak İstiklal Marşı'nın ardından solistler Sevdan Olmasa ve Çanakkale Türküsü'nü seslendirecek.

CRR'DEKİ KONSERLERİNİN BİLETLERİ GÜNLER ÖNCESİNDEN TÜKENMİŞTİ

Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu'nun 10 Mart akşamı saat 20.00'de İBB Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda vereceği konserin biletleri kısa sürede tükenmişti. Yoğun istek üzerine saat 14.00'e ek konser konulmuş, onun da biletleri satışa çıkar çıkmaz bitmişti.

TÜRKİYE RUSYA KÜLTÜR VE TURİZM YILI ETKİNLİKLERİ DEVAM EDECEK

Türkiye ile Rusya arasında imzalanan anlaşmayla 2019 "Türkiye Rusya Kültür ve Turizm Yılı'' ilan edildi. Bu anlaşma kapsamında her iki ülkenin Kültür Bakanlıkları tarafından; 2019'da; konferanslar, sergiler, konserler yapılıyor; sinema, tiyatro, opera, bale gibi geniş yelpazede çok çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı da bu kapsamda etkinlikler düzenlemeye yıl boyunca devam edecek.

KIZILORDU KOROSU HAKKINDA

Kızılordu başlangıçta Sovyetler Birliği halklarına ve cephelerde savaşan askerlerine moral ve motivasyon vermek amacıyla kurulmuş bir ordu korosudur. Bir ordu korosu olmasının da dışında, dünya müzik tarihinde de önemli bir yere sahiptir. Koro, Rusya'nın halk şarkılarından kilise müziklerine, opera aryalarından şarkılara ve konser verdikleri ülkelerin hit parçalarına kadar birçok eseri repertuvarında bulunduruyor.

Dünyaca ünlü Sovyetler Birliği Marşı'nın bestecisi Aleksandr Aleksandrov koronun kurucularından olup vefatına kadar koronun şefliğini üstlendi. Barış Manço'dan "Genç Osman", Tarkan'dan "Şıkıdım" daha pek çok şarkı ve türkü Kızılordu Korosu tarafından CRR Konser Salonu Sahnesi'nde pek çok kez seslendirilmişti.