Setup “Benlik Süreci” sergisiyle bahara merhaba diyor...

Kabataş Setüstü'nde yer alan ve "Mahalle Cafesi" konseptiyle kısa sürede şehrin en popüler duraklarından biri olan Setup, ressam Sedef Gali küratörlüğünde hazırlanan "Benlik Süreci" adlı sergiyle genç sanatçılara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bu kez 13 farklı isim, kendi sanat yolculuğundaki benlik arayışına odaklanarak, bu serüveni kendine özgü renk ve dokularla eserlerine yansıtıyor.

"Yaratıcı fikirlerin sonsuz yolculuğu"

Böyle bir projede yer alıp genç sanatçılarla bilikte çalıştığı için oldukça heyecanlı olduğunu belirten Sedef Gali, sanatçıların sergi kapsamında gerçek benliğini bulma sürecinin ve bu sürecin esere aktarımının bir mücadele olduğununu belirtirken şunları söyledi: "Genç ve yetenekli sanatçıların arasında olmak ve bu seçkiyi hazırlamak benim için gurur verici. Bir mimar ve ressam olarak her sanatçının ifade şeklinin dış faktörlerden etkilendiğini ama bu sürecin aslında kendi benliğinin gelişimi ile sonuca ulaştığına inanıyorum. Bu arayışın sonlanması, sanatçı için üretim sürecinin de durması demek. Dolayısıyla benlik ve benliğe erişme süreci sanatçı yasadığı sürece devam edecektir. Bu karma sergide yaratıcı fikirlerin sonsuz yolculuğunun altını çizmek istedik".

1 Mart'da gerçekleşen lansman partisiyle ilk kez görücüye çıkacak eserler, 1 Mayıs'a kadar Setup duvarlarında sergilenecek.