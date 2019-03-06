Antika tutkunları bu festivalde buluşuyor!

ZAMANA MEYDAN OKUYAN EŞYALAR

5. Antika ve Nostalji Festivali'nde bu yıl Beşiktaş, Beyoğlu, Ortaköy, Üsküdar ve Kadıköy'den 25 köklü antikacı bir araya gelecek. Antika meraklıları 19. yüzyılda Osmanlı'da ve Avrupa'da kullanılan tespih, saat, fincan takımı gibi nadide eserlerden; 1950-70 yıllarına tarihlenen gramofon ve taş plak gibi nostaljik ürünlere ulaşabilecekler. Festival, antika kültürünü, koleksiyonerliği genç kuşaklara aktarmak ve antikacı esnafının ekonomisine katkı sağlamak amacıyla düzenleniyor.

300 YILLIK TAHT VE 130 YILLIK SUNUM TEPSİSİ

Bu yılki festivalin dikkat çekici eserlerinden bazıları şunlar:

Padişah ile vezirlerin gün sonu istişarelerinde kullandıkları taht, meraklıları için festival alanında sergileniyor olacak. 1700'lü yıllara ait olan bu görkemli eser, yaklaşık 100 cm yüksekliğinde ve saray işçiliğinin nadide örneklerinden biri. Festival alanında sergilenecek Osmanlı Sarayı'ndan bir başka parça ise; eşsiz bir işçiliğe sahip ikram tepsisi ve sedef kakmalı sehpa. Tepsi ve sehpa bundan tam 130 yıl önce saray misafirlerinin ağırlanmasında kullanılıyormuş.

UZUN YOLCULUKLARDAN SAĞLAM ÇIKMAYI BAŞARAN PORSELENLER

Festivalde Avrupa pazarı için üretilmiş parçalarla da karşılaşmak mümkün. 1890'lı yıllarda üretilmiş kusursuz işçiliğe ve zarafete sahip fincan bunlardan biri. Fragonard desenli bu fincan türünün son örneklerinden olması açısından koleksiyonerlere hitap ediyor. Alanda görülebilecek Avrupa yolculuğu sonrası ülkemize ulaşmış kıymetli eserlerden bir diğeri ise; el işçiliği ile yapılmış, sanat eseri niteliğindeki biblo. Müzisyen bir ailenin sanatlarını icra edişlerini ele alan bu biblo, 1920'li yıllardan bugüne ilk günkü güzelliğini koruyarak gelmiş,

Festival, 09 -17 Mart tarihleri arasında, İstanbul Deniz Müzesi fuaye salonunda, 10.00'dan 21.00'e kadar ziyaretçilere açık olacak. Festival alanına girişler ise ücretsiz.