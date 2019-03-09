Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Kültür Sanat Haberleri > İki çılgın Türk’ün öyküsü

İki çılgın Türk’ün öyküsü

’ın bu yıl vizyona girecek ikinci filmi “Türk İşi Dondurma”dan vizyon öncesi son fragman yayınlandı. Filmdeki komedi ve duygusal öğeleri ön plana çıkartan görüntülerde konuk oyuncu sürprizi de yer alıyor.

Giriş Tarihi: 9.3.2019 11:57 Güncelleme Tarihi: 9.3.2019 12:11
İki çılgın Türk’ün öyküsü

Sinema sektörünün güçlü aktörleri arasında yerini alan Dijital Sanatlar Yapımevi'nin, Birinci Dünya Savaşı sırasında Avustralya'da yaşayan iki Türk'ün hayatından esinlenerek sinemaya uyarladığı TÜRK İŞİ DONDURMA'nın yeni fragmanını yayınlandı. Avustralya'da yaşayan, biri 'dondurmacı' diğeri 'deveci' iki arkadaşın sıradan hayatlarının, savaşla nasıl kökten değiştiğini anlatan film, 15 Mart'ta vizyona girecek.

Türk İşi Dondurma filminin fragmanı

TÜRK İŞİ DONDURMA

Can Ulkay'ın yönettiği, Gürkan Tanyaş'ın senaryosunu yazdığı, müziklerinde Fahir Atakoğlu imzası bulunan TÜRK İŞİ DONDURMA'nın başrollerinde, Ali Atay, Erkan Kolçak Köstendil, Şebnem Bozoklu ve Will Thorpe yer alıyor. Ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu da konuk oyuncular arasında.

5 MART'TA TÜM TÜRKİYE'DE İZLEYİCİYLE BULUŞACAK

İngilizlerin çağrısıyla ülkelerinden binlerce kilometre uzaktaki Anadolu topraklarına gelme hazırlıkları yapan Anzak askerlerinin karşısında savaşmak için memleketlerine dönmelerine izin verilmeyen bu iki yakın arkadaşın, Avustralya'da cansiperane şekilde verdikleri mücadeleden ilham alan film, CGV Mars Dağıtım aracılığıyla 15 Mart'ta tüm Türkiye'de izleyiciyle buluşacak.

Ara Güler’den yadigar

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İki çılgın Türk’ün öyküsü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN