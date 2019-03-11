Kitap okumanın faydaları nelerdir?

Olayların iç yüzünü okuyarak anlamak, öncelikli olarak özgüveni artırır. Okumak aynı zamanda insanın ufkunun genişlemesini sağlarken olayları inceleme yeteneği kazandırır. Ayrıca çok fazla kitap okuyanların zengin kelime dağarcığına sahip olması dolayısıyla konuşmaları sırasında etkileyici bir hitap diline sahip olduklarını ve karşılarındaki kişide kolaylıkla etki uyandırabileceklerini söylemek mümkündür. Üstelik kelime dağarcığının geniş olması, dava fazla kavramla düşünebilmeyi mümkün kılar. Özetle kültür düzeyiyle birlikte düşünce kapasitesini artırır.

Kitap okumanın maddeler halinde faydaları

Çoğunlukla hiçbir faydalı bilgi içermeyen televizyon programlarında saatlerce vakit harcamak yerine vaktini kitap okuyarak değerlendiren kişiler, kitaplardan aldıkları bilgi ve bu sayede edindikleri kültür sayesinde toplum içerisinde etkin birer karakter olarak görülürler. Kitap okumanın tüm faydalı getirileri, insanların önce kendileri için okuma alışkanlığı edinmeleri gerektiğinin önemli birer göstergesidir. Kendini okuyarak geliştiren kişilerin çevrelerinde gelişen olaylar karşısında daha doğru yaklaşımlarda bulunması beklenir. Bununla birlikte okuyan bir toplum inşa etmek, zamanla eğitim seviyesinin doğru oranda artmasına ve toplum nezdinde kültür seviyesinin yükselmesine sebep olacaktır.

Kitap okumak insana hayatı sevidir.

Okumak düşünceyi besler, geliştirir, çabuklaştırır. Tüm bu yetiler, düşünceyi olgunlaştırır.

Kitap okuyan bir kişinin stresli ortamlar ve durumlar karşısında verdiği tepkiler daha sağlıklıdır.

Kitap okumak zihni açar.

Bilgi dağarcığını ve kelime haznesini zenginleştirir.

Genel kültürü artırır. Etkin bir kişi olmanın yolunu açar.

Anlama ve konuşma yeteneğini geliştirir.

Meslek ve öğrenim hayatında başarı sağlar.

Dünyaya karşı bakış açısını değiştir. Olaylara farklı bir pencereden bakabilmeyi mümkün kılar.

Hayal gücünü geliştirir.