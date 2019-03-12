Kızılordu’dan Atatürk ve Erdoğan jesti

BUGÜN NELER OLDU

Dünyanın en eski ve en büyük korosu olan Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu, 2019 Türkiye Rusya Kültür Turizm Yılı etkinlikleri kapsamında, geldiği İstanbul'da yoğun ilgi gördü. Cumartesi akşamı Büyükçekmece'de Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda konser veren topluluk önceki gün de üst üste iki kez İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda İstanbullularla buluştu. Koro üyeleri, orkestra, dansçı ve solistlerden oluşan 120 kişilik ekip, yoğun katılımın olduğu etkinlikte yaklaşık 2 saat süren bir gösteri sundu. İstiklal Marşı ile başlayan konserde Rus Ordu ve Milli Marşı'nın yanı sıra "Svyaşennaya Voyna" marşının da aralarında bulunduğu 19 eser seslendirildi. Koroda, "Çanakkale Türküsü"nü seslendiren Vyaçeslav Çernogorov, büyük alkış aldı. Türkü sırasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafları fonda kullanıldı. Orkestra, Mehter Marşı'nı da icra etti. Koro dün Ataşehir Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda son konserini verdi.