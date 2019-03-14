İstanbul Film Festivali heyecanı başladı

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen, Türkiye'nin en büyük sinema etkinliği 38. İstanbul Film Festivali için geri sayım başladı. Bu yıl 5-16 Nisan arasında yapılacak festivalin programı açıklandı. İKSV Genel Müdürü Görgün Taner bu yıl festivalin ana sponsorsuz olarak hayata geçirildiğini söylerken, festivalin seyircilerin yoğun ilgisiyle ayakta kaldığına dikkat çekti. İstanbul Film Festivali direktörü Kerem Ayan 12 gün boyunca, 45 ülkeden 187 yönetmenin 186 filminin gösterileceğini belirtti. Festivalde Yaşam Boyu Başarı Ödülü usta yönetmen Şerif Gören'e sunulacak. Sinema Onur Ödülleri Göksel Arsoy Selda Alkor'a verilecek.