Üsküdar Mevlevihanesi açıldı

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Klasik Türk Sanatları Vakfı'nın merkezinde bulunan Üsküdar Mevlevihanesi, törenle hizmete açıldı.Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende konuşan Klasik Türk Sanatları Vakfı Başkan Yardımcısı Muhammed Emin Demirkan, "Vakıf olarak amacımız Türk sanatlarını gelecek kuşaklara aktarmak ve iyi sanatçılar yetiştirmek" dedi.TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan da dernek ve vakıfların ellerindeki binaları vakıf senedine uygun şekilde kullanılmasını sağlayamadıklarını söyledi. Erdoğan, "Vakıf binalarının tarihi değerlerine özgün olarak halkın kullanıma uygun şekilde kullanılmalarını arzu ediyorum. Klasik Türk Sanatları Vakfı, restorasyonu tamamlanan vakıf binasında güzel ve faydalı çalışmalar yapmaya devam edecek" diye konuştu. Erdoğan, binanın yeniden hizmete açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de ilçenin İstanbul'un kültür ve sanat merkezi olduğunu vurgulayarak, "Mevlevihane, Anadolu yakasının ilk ve tek mevlevihanesi olmasından dolayı çok büyük öneme sahip kültürel eserdir" ifadesini kullandı.Açılışın ardından Bilal Erdoğan ve beraberindekiler, mevlevihaneyi gezdi, hat eserlerini inceledi. Erdoğan, burada arkadaşı Şenol Özbek ile bir süre mangala oynadı.