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Bu hafta ! Sinemada bu hafta hangi filmler var?

Sinemaseverler bu hafta hangi filmlerin vizyona gireceğini büyük bir merakla araştırıyor. 'Bu hafta hangi filmler var?' sorusunun cevabı belli oldu. Türkiye'deki salonlarında bu hafta 3'ü yerli 9 film vizyona girecek.Justin Chatwin ve Peter Stomare'in başrollerini paylaştığı "Suikastçı" aksiyon ve gerilim meraklılarının ilgisini çekmeye aday. Claire Denis'in yönettiği "High Life", uzayın derinliklerinde tecrit altında olan bir baba-kızın yaşam mücadelesini beyaz perdeye taşıyacak. Orhan Oğuz'un yönettiği "Eksi Bir"; bir evsiz ile ondan kurtulmak isteyen üç zabıtanın hikayesini anlatıyor.

AA Kültür Sanat Haberleri
Giriş Tarihi: 2.5.2019 09:17 Güncelleme Tarihi: 2.5.2019 11:48
Bu hafta vizyona girecek filmler! Sinemada bu hafta hangi filmler var?
Sinema severler merakla 'Bu hafta hangi filmler var?' sorusunun cevabını araştırıyor. Her Perşembe olduğu gibi bu hafta da vizyona girecek filmler duyuruldu.

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 9 film vizyona girecek.

BU HAFTA VİZYONA GİRECEK FİLMLER

- "SUİKASTÇI"

David A. Armstrong'un yönettiği; Justin Chatwin ile Peter Stomare'in, başrollerini Mark Thompson, Robin Thomas, Yancy Butler ve Elizabeth Anweis ile paylaştığı "Suikastçı" izleyici ile buluşacak.

Aksiyon ve gerilim türündeki film, çocukken babasının adının karıştığı bir skandalın yeniden gün yüzüne çıkmasıyla açılan yeni soruşturmada yer alan bir polisin, gerek statükoyla gerekse mevzunun peşindeki bir suikastçıyla olan mücadelesini anlatıyor.

- "ÇİFTE HAYATLAR"

Olivier Assayas'ın yönetmen koltuğunda oturduğu "Çifte Hayatlar", Paris yayın dünyasının orta yerinde kendilerine bir yaşam inşa etmiş bir editör ve yazarın; orta yaş krizi, eşleriyle olan ilişkileri ve değişen endüstriyle mücadelesini konu ediniyor.

Senaryosu da Olivier Assayas'a ait olan filmde Guillaume Canet, Juliette Binoche, Vincent Macaigne, Christa Theret, Nora Hamzawi ve Sigrid Bouaziz rol aldı.

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Bu hafta vizyona girecek filmler! Sinemada bu hafta hangi filmler var?
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