BUGÜN NELER OLDU

Amerikalı Nirvana müzik grubunun efsane vokalist ve gitaristi Kurt Cobain'in üzerine not aldığı kağıt tabak açık arttırmada satıldı. Julien's Müzayede Evi tarafından New York'ta düzenlenen 'Müzik ikonları' etkinliğinde satışa sunulan karton tabak, 22 bin dolardan (yaklaşık 133 bin TL ) bir hayranı tarafından satın alındı. Cobain, 1990'da Washington'da vereceği konser öncesi bu pizza tabağına sahnede söyleyeceği şarkıları not almıştı. Kurt Cobain, daha 27 yaşındayken 1994'te intihar etmişti.