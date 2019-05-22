Ara Güler fotoğrafları Paris’te

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T.C. Cumhurbaşkanlığı tarafından; Ara Güler Müzesi ile Arşiv ve Araştırma Merkezi işbirliğiyle gerçekleştirilen 'Ara Güler Sergisi' Paris'te sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Nisan ayında Londra Saatchi Galeri'de düzenlenen ve büyük ilgiyle karşılanan Ara Güler Sergisi, yarın Paris'te Polka Galeri'de açılacak. Sergi SABAH ve Daily SABAH gazeteleri medya sponsorluğunda gerçekleşiyor. Dünyanın en iyi yedi fotoğrafçısından biri olarak gösterilen, 'Master of Leica' unvanına sahip Ara Güler'in 1950'lerde başlayan uzun kariyerine ışık tutan sergi, Paris'ten sonra Kyoto, New York, Roma ve Mogadişu'da gerçekleştirilecek. Ana eksenini Ara Güler'in İstanbul fotoğraflarının oluşturduğu sergide; Anadolu coğrafyasından kareler ile Jean Renoir'dan Nazım Hikmet'e, Aşık Veysel'den Salvador Dali'ye, Henri Cartier-Bresson'dan Brigitte Bardot'ya uzanan tarihi portreler seçkisi de yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanı Prof.Dr. Fahrettin Altun Twitter hesabından yaptığı paylaşımda serginin dünyayı dolaşmaya devam ettiğini belirtti.