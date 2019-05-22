Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Kültür Sanat Haberleri > Ara Güler fotoğrafları Paris’te

fotoğrafları ’te

Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen ve nisan ayında dünyayı dolaşmaya başlayan Sergisi, ikinci durağı olan ’te sanatseverlerle buluşuyor

Giriş Tarihi: 22.5.2019
Ara Güler fotoğrafları Paris’te
T.C. Cumhurbaşkanlığı tarafından; Ara Güler Müzesi ile Arşiv ve Araştırma Merkezi işbirliğiyle gerçekleştirilen 'Ara Güler Sergisi' Paris'te sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Nisan ayında Londra Saatchi Galeri'de düzenlenen ve büyük ilgiyle karşılanan Ara Güler Sergisi, yarın Paris'te Polka Galeri'de açılacak. Sergi SABAH ve Daily SABAH gazeteleri medya sponsorluğunda gerçekleşiyor. Dünyanın en iyi yedi fotoğrafçısından biri olarak gösterilen, 'Master of Leica' unvanına sahip Ara Güler'in 1950'lerde başlayan uzun kariyerine ışık tutan sergi, Paris'ten sonra Kyoto, New York, Roma ve Mogadişu'da gerçekleştirilecek. Ana eksenini Ara Güler'in İstanbul fotoğraflarının oluşturduğu sergide; Anadolu coğrafyasından kareler ile Jean Renoir'dan Nazım Hikmet'e, Aşık Veysel'den Salvador Dali'ye, Henri Cartier-Bresson'dan Brigitte Bardot'ya uzanan tarihi portreler seçkisi de yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanı Prof.Dr. Fahrettin Altun Twitter hesabından yaptığı paylaşımda serginin dünyayı dolaşmaya devam ettiğini belirtti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ara Güler fotoğrafları Paris’te
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN