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Müslümcüler ’de

Sinema’da “Fanatizm” temalı program hazırlandı. En çok ilgiyi “’nın Evlatları” adlı belgesel gördü

İLKER GEZİCİ
İLKER GEZİCİ Kültür Sanat Haberleri
Giriş Tarihi: 25.6.2019
Müslümcüler İstanbul Modern’de

"Fanatizm" temalı bir film programı hazırlayan İstanbul Modern Sinema, farklı dönem ve türlerden filmleri izleyiciyle buluşturmaya devam ediyor. Özdeşleşmekle "hastası" olmak arasındaki sınırları araştıran seçki, fanatizm olgusunun ne kadar katmanlı ve karmaşık olduğunu da gösteriyor. Birbirinden ilginç filmlerin seyirciyle buluştuğu seçkide Müslüm Baba'nın Evlatları adlı belgesel öne çıkan filmler arasında yer aldı. 2013'te hayatını kaybeden ve kemik bir dinleyici kitlesine sahip olan arabesk müziğin babası Müslüm Gürses'in hayranlarını, bilindik tabirle Müslümcüleri konu alıyor. Vuslat Saraçoğlu yönetmenliğinde hazırlanan belgesel iki gösterimle İstanbul Modern Sinema'da izleyiciyle buluştu. Belgesel, hayran olma durumunu, sanatçıyla kurulan özdeşlemeyi izlerken, izleyiciyi yeni kitlesine nazaran daha az tanışık olunan Müslüm Baba'nın evlatlarına yakınlaştırıyor.

SIRADA 237 VAR
29 Haziran'a kadar sürecek seçkide öne çıkan bir diğer film ise Stanley Kubrick'in efsaneleşmiş filmlerinden Cinnet'teki (The Shining) oda numarasından adını alan 237 Numaralı Oda, adlı belgesel. Cinnet filmini fazlasıyla ciddiye alan hayranları tarafından yapılmış belgesel 27 Haziran'da gösterilecek.

Usta sanatçı Müslüm Gürses'in gençliğini canlandıran Şahin Kendirci, filmden 30 Bin TL kazandığını açıkladı

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Müslümcüler İstanbul Modern’de
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