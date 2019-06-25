Müslümcüler İstanbul Modern’de

"Fanatizm" temalı bir film programı hazırlayan İstanbul Modern Sinema, farklı dönem ve türlerden filmleri izleyiciyle buluşturmaya devam ediyor. Özdeşleşmekle "hastası" olmak arasındaki sınırları araştıran seçki, fanatizm olgusunun ne kadar katmanlı ve karmaşık olduğunu da gösteriyor. Birbirinden ilginç filmlerin seyirciyle buluştuğu seçkide Müslüm Baba'nın Evlatları adlı belgesel öne çıkan filmler arasında yer aldı. 2013'te hayatını kaybeden ve kemik bir dinleyici kitlesine sahip olan arabesk müziğin babası Müslüm Gürses'in hayranlarını, bilindik tabirle Müslümcüleri konu alıyor. Vuslat Saraçoğlu yönetmenliğinde hazırlanan belgesel iki gösterimle İstanbul Modern Sinema'da izleyiciyle buluştu. Belgesel, hayran olma durumunu, sanatçıyla kurulan özdeşlemeyi izlerken, izleyiciyi yeni kitlesine nazaran daha az tanışık olunan Müslüm Baba'nın evlatlarına yakınlaştırıyor.



SIRADA 237 VAR

29 Haziran'a kadar sürecek seçkide öne çıkan bir diğer film ise Stanley Kubrick'in efsaneleşmiş filmlerinden Cinnet'teki (The Shining) oda numarasından adını alan 237 Numaralı Oda, adlı belgesel. Cinnet filmini fazlasıyla ciddiye alan hayranları tarafından yapılmış belgesel 27 Haziran'da gösterilecek.

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