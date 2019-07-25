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İpotekli bağı için dava

ALİ OKTAY
ALİ OKTAY Kültür Sanat Haberleri
Giriş Tarihi: 25.7.2019
İpotekli bağı için dava
Şarkıcı Yonca Evcimik, Kocaeli Gölcük'teki bağ vasfındaki ipotekli arsası için Özden Akaryakıt ve Madeni Yağ Şirketi'ne dava açtı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne avukatı Sedat Özyurt aracılığıyla başvuran Evcimik'in iddiası şöyle: Ünlü şarkıcı Gölcük'te 11 bin 22 metrekare bağ vasfındaki arsanın (tarlanın) üçte bir payını 1 milyon 200 bin liraya akaryakıt şirketine satmıştı. Sözleşmeye göre davalı akaryakıt şirketi, Evcimik'e toplamda 800 bin lira ödeme yaptı. Bir süre sonra akaryakıt şirketinin arsayı almaktan vazgeçmesi üzerine 750 bin lirayı geri verdiğini, sadece 50 bin lira borcu kaldığını iddia eden Evcimik, davalı şirketin faiziyle 300 bin liralık icra takibi başlattığını belirterek icra takibinin iptalini istedi.
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İpotekli bağı için dava
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