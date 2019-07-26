Sonsuz Aşk raflarda!

Bilim yazarı Joe Rose'un huzurlu ve düzenli yaşamı, tanık olduğu bir balon kazasıyla sarsılır. Balonun içindekileri kurtarmak için işbirliği yaptığı kişilerden biri, Joe'ya karşı korku verici bir saplantı geliştirecek, bu saplantı Joe'nun bilimsel akılcılığını ve eşi Clarissa'yla ilişkisini tehdit edecek, onu çıldırmanın eşiğine getirecektir.

"Olay örgüsü o kadar sürükleyici ki, gece uyumak gibi bir planınız varsa bu kitabı akşamleyin elinize almak düşüncesizce görünebilir."

- A. S. Byatt, Daily Mail

"McEwan, bir gerilim yaratma ustası."

- New Statesman

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