Gümüşlük’te klasik müzik keyfi sürüyor

16. Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali kapsamında keman sanatçısı Tuncay Yılmaz ve piyanist Emre Elivar sahne aldı. İkili konserin ilk yarısında Ludwig van Beethoven'un, "Spring" Violin Sonata No. 5 in F Major, Op.24" adlı yapıtını seslendirdi. Gecenin ikinci yarısında ikili, bu defa Johannes Brahms'ın, "Violin Sonata No.2 in A Major, Op.100" adlı eserini seslendirerek övgü aldı. Gecenin sonunda Yılmaz ve Elivar ikilisi, izleyicinin yoğun alkışlarıyla tekrar sahneye gelerek bis yaptı ve Fritz Kreisler'in keman ve piyano için yazılmış "liebesleid" adlı eserini icra ederek konseri sonlandırdı.