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’u Latin ateşiyle salladı

GÖKHAN GÖKDUMAN
GÖKHAN GÖKDUMAN Kültür Sanat Haberleri
Giriş Tarihi: 28.7.2019
İstanbul’u Latin ateşiyle salladı
Latin dünyasının 'Reggeaton' akımıyla devrim yaratan sanatçısı J Balvin Küçük Çiftlik Park sahnesinde 10 binlerle buluştu. Son yılların en iyi çıkış yapan Latin pop sanatçılarından J Balvin Temacc ve Maximize ortaklığındaki 'Guess J Balvin' konserinde performansıyla beğeni topladı. Urban müzik tarzı ikinci nesil Reggeaton devrimini Latin müzik esintisiyle ateşleyen J Balvin gece boyu Mi Gente, Machika, Tranquila, Familiar, I Can't Get Enough gibi en sevilen ve global müzik listelerini kasıp kavuran hit şarkılarını seslendirdi. J Balvin'i dinlemeye gelenler arasında Buray, Betül Demir, Soner Sarıkabadayı, Ali Şafak Öztürk, Deniz Ustertuna, Taylan Özcan gibi ünlü isimlerde vardı.
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İstanbul’u Latin ateşiyle salladı
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