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’den müzik ziyafeti

MAGAZİN Kültür Sanat Haberleri
Giriş Tarihi: 28.7.2019
MFÖ’den müzik ziyafeti
Yaz başından beri pek çok yıldızın sahne aldığı, İstanbul'un yeni eğlence mekânı Vadi Açıkhava'daki konserlere imza atan Atlantis Yapım 26 Temmuz'da efsanevi müzik grubu Mazhar Fuat Özkan'ı (MFÖ) ağırladı. "Kimse yerinde durmasın, bu gece herkes eğlensin istiyoruz" diyerek Vadi Açıkhava'yı dolduran binlerce MFÖ hayranına seslenen Mazhar Alanson, sonrasında söylediği "Mecburen" ile renkli bir atmosfer yarattı. Öte yandan sosyal medyayı da oldukça aktif kullanan Mazhar Alanson, yaptığı paylaşımlarla takipçilerine nostalji yaşattı.
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MFÖ’den müzik ziyafeti
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