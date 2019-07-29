Son dakika: AK Parti döneminde kültür ve sanattaki dev artış!

Son dakika... Ekonomiden, eğitime; bilimden, teknolojiye kadar iktidarda olduğu 17 yıl boyunca Türkiye'yi birçok alanda ileriye taşıyan AK Parti hükümetinin yaptıkları istatistik raporları ile de ortaya konulmaya devam ediyor.

Özellikle belirli bir kesimin kasıtlı olarak "AK Parti kültür ve sanat düşmanı" algısı yaratma çabalarına karşın kültür ve sanat alanında da birçok çalışma yapan hükümeti TÜİK'in açıkladığı veriler de destekledi.

TÜİK tarafından açıklanan son 15 yıllık tiyatro faaliyeti istatistiklerine yansıyan rakamlar, AK Parti döneminde tıpkı diğer alanlarda olduğu gibi sanata da ne kadar önem verildiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Son 15 yıla bakıldığında tiyatro sayısında yaklaşık 6 kat artış yaşandığı görülürken, izleyici sayısı da 3'e katlandı. Türkiye'nin dört bir yanında açılan yeni tiyatrolarda 2018 yılında toplam 9 bin 376 tiyatro eseri sergilenirken, bu eserleri 7 milyon 841 bin 353 kişi izledi.

Özellikle son dönemde kültür-sanat alanında birçok projeye destek veren hükümet, projelere çeşitli teşviklerle de katkı sağlıyor.

Tiyatro seyircisi: 2.716.251 (2004/05) - 7.841.353 (2017/18)





Tiyatro eseri: 1.177 (2004-05) - 9.376 (2017/18)





Tiyatro salonu: 123 (2004/05) - 736 (2017/18)





Tiyatro koltuk sayısı: 46.438 (2004/05) - 314.479 (2017/18)





Tiyatro gösteri sayısı: 11.453 (2004/05) - 33.772 (2017/18)





TAKSİM'E OPERA BİNASI

Yıllarca çürümeye bırakılan ve yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya olan Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi de yine AK Parti tarafından yapılan çalışma ile Avrupa'nın en büyük opera binalarından biri olacak. AK Parti'nin kültür ve sanat alanındaki en büyük projelerinden biri olan çalışma bittiğinde İstanbul 2500 kişilik büyük bir opera salonuna kavuşacak. Yenilenen proje sonrası İstanbul'un 365 gün kullanılan yeni bir kültür mekanı olacak.



