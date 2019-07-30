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Dijital mecranın ilk kısa filmi oldu

KÜLTÜR - SANAT SERVİSİ Kültür Sanat Haberleri
Giriş Tarihi: 30.7.2019
Dijital mecranın ilk kısa filmi oldu
1953 yılında bir kaza sonucu batan Dumlupınar Denizaltısı faciasını konu edinen "Ah Bir Ataş Ver" filmi dünyada bir ilke imza attı. Film 27 Temmuz tarihinde dijital mecralarda sinemaseverlerin karşısına çıktı ve yönetmenliğini Gökhan Kaya'nın üstlendiği film, internet prömiyerini yaptığı iTunes ve Apple TV isimli platformlarda dünya çapında yayımlanan ilk kısa film oldu. "Ah Bir Ataş Ver"şimdiye kadar 8 uluslararası ödüle layık görüldü. Yaşanmış bir olaydan serbest uyarlama olarak çekilen film, 1953'te Nara Burnu açıklarında seyreden Dumlupınar denizaltısının bir İsveç gemisi ile çarpışıp saniyeler içerisinde boğazın derinliklerine gömülmesini konu ediniyor.
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Dijital mecranın ilk kısa filmi oldu
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