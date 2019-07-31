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Boksör nasıl yazılır? ile boksör kelimesinin doğru yazılışı

’nin resmi internet sitesi üzerinden her gün birçok kelimenin doğru yazılışı ile ilgili sorgulamalar yapılmaktadır. Yazım yanlışı yapmak istemeyen kişiler ‘’boksör nasıl yazılır’’ sorusunun cevabına bu başlık altından ulaşabilirler. Peki, TDK’ye göre boksör nasıl yazılır?

Giriş Tarihi: 1.8.2019 14:17
Boksör nasıl yazılır? TDK ile boksör kelimesinin doğru yazılışı

Boksör nasıl yazılır sorusu birçok kişi tarafından merak edilen konulardan birisidir. TDK'nin sıkça yapılan yanlışlar kısmında da yer almaktadır. Bu kelimenin doğru yazılışını ve cümle içerisinde örneklendirilmesini bu başlık altından öğrenebilirsiniz.

BOKSÖR NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden en sık yapılan sorgulamalar arasında yer alır. ''BOKSÖR'' olarak yazılmaktadır.

ÖRNEKLER

Dünyaca ünlü boksör İstanbul'a geldi.

Favori olarak görülen boksör beş dakikada nakavt oldu

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Boksör nasıl yazılır? TDK ile boksör kelimesinin doğru yazılışı
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