Kardeşler’e çok uzaklardan ödül

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Ömür Atay'ın yönetmenliğini üstlendiği "Kardeşler" filmi, İzlanda'da "En İyi Film" ödülünü kazandı. Yönetmen Atay, Türkiye, Almanya ve Bulgaristan ortak yapımı olan filmin başarısını, sosyal medya üzerinde, "İzlanda'dan ödülle dönüyoruz. 'Close Up Reykjavik Film Festivali'nde En İyi Film Ödülü Kardeşler'in." şeklinde duyurdu. Katıldığı birçok festivalden ödül alan yapımda başrolleri Yiğit Ege Yazar, Caner Şahin ve Gözde Mutluer paylaşıyor. Prömiyerini dünyanın önemli film festivallerinden 53. Karlovy Vary Film Festivali'nin Ana Yarışma bölümünde yapan filmin Türkiye'deki ilk gösterimi 25. Uluslararası Adana Film Festivali'nde gerçekleştirdi. Senaristliğini ve yönetmenliğini Ömür Atay'ın, yapımcılığını Funda Ödemiş'in üstlendiği "Kardeşler"in çekimleri geçtiğimiz sene Eskişehir ve İstanbul'da gerçekleştirildi. Türkiye-Almanya-Bulgaristan ortak yapımı olan film, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Eurimage ve FFHSH (Hamburg Film Fonu) desteği ile çekildi.