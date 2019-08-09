NUN Müzik Topluluğu’ndan sosyal sorumluluk projesi!

Osmanlı'nın son döneminde yetişmiş ve Cumhuriyetin ilk yıllarında da müzik ve devlet adamlığını sürdürmüş İzzettin Hümâyi Bey'in çocuk şarkıları uzun yılların ardından ilk kez müzik severler ile buluştu. Albümde İzzettin Hümâyi Bey'in bestelediği 16 çocuk şarkısını seslendiren NUN İlkokulu öğrencilerinden oluşan NUN Müzik Topluluğu, tozlu raflar arasına sıkışmış eserleri dinleyicilerin beğenisine sundu. Müzik severler kitapta, birbirinden güzel şarkıların yanı sıra eserlerin güftelerine ve notalarına ulaşma imkânı bulacaklar.

Kitap ve cd satışından gelecek gelirle Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Sarıkum İlkokuluna ve Anadolu'nun farklı bölgelerindeki okullara müzik sınıfı oluşturma projesiyle alakalı NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Esra Albayrak, "Elinizde bulunan CD ve kitapçık çalışması bize ait makamları, usulleri (ritimleri) ve manaları içeren, kesinlikle uyarlama olmayan zengin bir musiki külliyatının kapılarını günümüze aralayan projemizin ilk ürünü." diye konuştu. Albayrak, "Resmi ve özel nota arşivlerinin taranması sonucu, yalnızca çocuklar için hazırlanmış, yaklaşık 600 Türk Müziği beste çalışması tespit edilmiştir. Bizler için İzzettin Hümâyi Bey gibi musikimizin unutulmaz üstatlarından birini yeni nesillerle tanıştıracak olmak çok önemli. Projelerimizin aynı hız ve kararlılıkta devam edeceğinin müjdesini de paylaşmak istiyorum" dedi. NUN Eğitim ve Kültür Vakfı olarak eğitimin kültür ile iç içe geçen ve harmanlanan bir süreç olduğuna inandıklarını belirten Albayrak, "öğrencilerimizin hayata geçirdiği bu nevi projeleri daima yürekten destekliyoruz. Bu türden projeler çoğalacak ve bizler de destek vermeye devam edeceğiz." diye ekledi.

Müzik severler İzzettin Hümâyi Bey'in Çocuk Şarkıları kitap ve cdsini D&R mağazalarından temin edebilecekler.

İZZETTİN HÜMâYİ BEY KİMDİR?

İstanbul Fatih'te Nişanca mahallesinde doğdu. Babası, aynı semtteki Bülbülcüzâde Tekkesi şeyhlerinden Hâfız Ahmed Şemseddin, annesi Kamer Hanım'dır. İlk öğreniminden sonra girdiği Hırkaişerif'teki Atay Rüşdiyesini bitirerek Çemberlitaş İdâdîsinde tahsiline devam etti. Oradan mezun olduktan sonra Dahiliye Nezâreti Mektûbî Kaleminde göreve başladı. Bu arada Adliye Nezâretinde de çalıştı. Yirmi yıl kadar Bâbıâli'de görev yaptıktan sonra muallimlik mesleğine geçti. Uzun yıllar Üsküdar, Kabataş, Davutpaşa ve Gelenbevi liseleriyle diğer bazı orta öğretim kurumlarında çalıştıktan sonra Onaltıncı İlk Mektep mûsiki muallimi iken emekliye ayrıldı. 3 Ekim 1950 tarihinde Fatih'te vefat etti ve Edirnekapı surları dışındaki mezarlığa defnedildi.