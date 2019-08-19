O mekandan konuklarına büyük sürpriz! Suşiler hazırlanırken baştan sona izlenebilecek

İstanbul'un boğaz manzaralı otellerinden biri olan Conrad İstanbul Bosphorus, ağustos ayından itibaren tüm Uzak Doğu mutfağı tutkunları için Summit Bar & Terrace'ta yeni sushi menüsünü sunmaya başladı. Pazartesi günleri hariç 18.00-23.00 saatleri arasında servis edilecek olan yeni menü, Sushi şefi Erdal Özdemir'in imzasını taşıyor.

Özdemir'in, Popcorn Roll gibi kendine ait reçetelerinin yanı sıra Somon Tradito ve Ebi Snow Roll gibi sushi çeşitlerine kendi yorumunu katarak oluşturduğu sushi menüsü aynı zamanda Summit Bar&Terrace'ın girişine kurulan stantta yapım aşamasındayken konuklar tarafından izlenebiliyor.

Yurtdışından özel olarak temin edilen malzemelerin kullanılarak hazırlandığı sushi çeşitleri arasında Sake Nigiri, Unagi Nigiri, Boston, Dragon, Fresh Mango gibi özel lezzetler yer alıyor.

Çarşamba, Cuma ve Cumartesi geceleri Summit Bar&Terrace'a gelen misafirler, canlı müzik performanslarıyla da eğlenceli saatler geçiriyor. Çarşamba geceleri 21:00-23:30 saatleri arasında Ezgi Daloğlu, Cuma geceleri 21:00-01:00 saatleri arasında DJ Elize ve Cumartesi geceleri 21:00-23:30 saatleri arasında Pelin Güneş, Summit Bar&Terrace konuklarına keyif dolu saatler yaşatıyor.