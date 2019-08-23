Bu hafta hangi filmler vizyona girecek? İşte haftanın filmleri...

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta biri yerli olmak üzere 9 film, sinemaseverlerle buluşacak.

Usta yönetmen Quentin Tarantino'nun yönettiği dokuzuncu filmi "Bir Zamanlar Hollywood'da", sinemaseverleri 1969 yılının Los Angeles'ine yolculuğa çıkarıyor.

Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie ile Luke Perry'nin oynadığı dram komedi türündeki "Bir Zamanlar Hollywood'da", popüler bir dizide oynamış bir televizyon aktörünün film sektörüne girmeye çalışmasını konu alıyor.

"RENKLİ PENGUENLER: UZAY KAŞİFLERİ"

"Renkli Penguenler: Uzay Kaşifleri" filminde, çökmekte olan buzul tabakasında mahsur kalan penguenleri kurtarmakla görevlendirilen iki araştırmacının hikayesi konu ediliyor.

Evan Tramel'in yönettiği haftanın iki animasyon türünden biri olan filmin seslendirmelerini Kj Schrock ile Sarah Taylor yapıyor.