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Bu hafta hangi filmler vizyona girecek? İşte ...

arasında yerli ve yabancı birçok film bulunuyor. Bu hafta hangi filmler vizyona girecek sorusunun cevabı belli oldu. Özellikle de merak beklenen başrollerinde Brad Pitt ve Leonardo Di Caprio'nun yer aldığı "Bir Zamanlar Hollywood'da" filmi bu hafta vizyona giriyor. Sinemaseverler bu hafta filmlere doyacak. Peki bu hafta vizyonda hangi filmler yer alacak? İşte sinemaseverlerin merakle beklediği ...

AA Kültür Sanat Haberleri
Giriş Tarihi: 23.8.2019 16:19 Güncelleme Tarihi: 23.8.2019 16:21
Bu hafta hangi filmler vizyona girecek? İşte haftanın filmleri...

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta biri yerli olmak üzere 9 film, sinemaseverlerle buluşacak.

Usta yönetmen Quentin Tarantino'nun yönettiği dokuzuncu filmi "Bir Zamanlar Hollywood'da", sinemaseverleri 1969 yılının Los Angeles'ine yolculuğa çıkarıyor.

Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie ile Luke Perry'nin oynadığı dram komedi türündeki "Bir Zamanlar Hollywood'da", popüler bir dizide oynamış bir televizyon aktörünün film sektörüne girmeye çalışmasını konu alıyor.

"RENKLİ PENGUENLER: UZAY KAŞİFLERİ"

"Renkli Penguenler: Uzay Kaşifleri" filminde, çökmekte olan buzul tabakasında mahsur kalan penguenleri kurtarmakla görevlendirilen iki araştırmacının hikayesi konu ediliyor.

Evan Tramel'in yönettiği haftanın iki animasyon türünden biri olan filmin seslendirmelerini Kj Schrock ile Sarah Taylor yapıyor.

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Bu hafta hangi filmler vizyona girecek? İşte haftanın filmleri...
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