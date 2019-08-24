İş birliği nasıl yazılır? İşbirliği mi, iş birliği mi? TDK ile Doğru Yazımı

Günümüzün en önemli problemlerinden bir tanesi yazım hatalarıdır. Bu konuda doğru sandığımız ama aslında yanlış yazdığımız birçok kelime bulunmaktadır. Onlardan bir tanesi de ''iş birliği '' kelimesidir. Bu kelimenin yazımı konusunda çelişki yaşayan kişiler iş birliği nasıl yazılır sorusunun cevabını araştırmaktadır. TDK'ye göre bu kelimenin doğru yazımı iş birliği mi, işbirliği mi?

İŞ BİRLİĞİ NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre bu kelimenin doğru yazımı ''iş birliği'' olarak yazılır. Aşağıda cümle içerisinde doğru örnekleri görebilirsiniz.

İŞ BİRLİĞİ DOĞRU YAZILIŞI

İş birliği içerisinde olduğumuz firmadan yöneticiler gelecek.

Bu konuda iş birliği yapmamız gerekiyor.