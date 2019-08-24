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nasıl yazılır? İşbirliği mi, iş birliği mi? ile Doğru Yazımı

Her gün binlerce kelimenin doğru yazımı konusunda farklı araştırmalar yapılıyor. Yazımı konusunda tereddüte düştüğünüz kelimelerin doğru yazılışlarını sabah.com.tr üzerinden de öğrenebilirsiniz. ‘’ nasıl yazılır’’ sorusunun cevabı da en sık yapılan hatalar arasında yer almaktadır. Peki, ’ye göre bu kelimenin doğru yazımı iş birliği mi, işbirliği mi? İşte tüm ayrıntılar!

Giriş Tarihi: 24.8.2019 15:41 Güncelleme Tarihi: 24.8.2019 15:41
İş birliği nasıl yazılır? İşbirliği mi, iş birliği mi? TDK ile Doğru Yazımı

Günümüzün en önemli problemlerinden bir tanesi yazım hatalarıdır. Bu konuda doğru sandığımız ama aslında yanlış yazdığımız birçok kelime bulunmaktadır. Onlardan bir tanesi de ''iş birliği '' kelimesidir. Bu kelimenin yazımı konusunda çelişki yaşayan kişiler iş birliği nasıl yazılır sorusunun cevabını araştırmaktadır. TDK'ye göre bu kelimenin doğru yazımı iş birliği mi, işbirliği mi?

İŞ BİRLİĞİ NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre bu kelimenin doğru yazımı ''iş birliği'' olarak yazılır. Aşağıda cümle içerisinde doğru örnekleri görebilirsiniz.

İŞ BİRLİĞİ DOĞRU YAZILIŞI

İş birliği içerisinde olduğumuz firmadan yöneticiler gelecek.

Bu konuda iş birliği yapmamız gerekiyor.

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İş birliği nasıl yazılır? İşbirliği mi, iş birliği mi? TDK ile Doğru Yazımı
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