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nasıl yazılır? Panaroma mı, panorama mı?

Türk Dil Kurumu’nun resmi internet sitesinde sıkça yapılan yanlışlar köşesinde yer alan kelimelerden bir tanesidir. Yazımı konusunda tereddüte düştüğünüz kelimelerin doğru yazılışlarını sabah.com.tr üzerinden de öğrenebilirsiniz. ‘’ nasıl yazılır’’ sorusunun cevabı da en sık yapılan hatalar arasında yer almaktadır. Peki, ’ye göre bu kelimenin doğru yazımı panorama mı, panaroma mı? İşte tüm ayrıntılar!

Giriş Tarihi: 24.8.2019 11:22
Panorama nasıl yazılır? Panaroma mı, panorama mı? TDK

Günümüzün en önemli problemlerinden bir tanesi yazım hatalarıdır. Bu konuda doğru sandığımız ama aslında yanlış yazdığımız birçok kelime bulunmaktadır. Onlardan bir tanesi de ''panorama '' kelimesidir. Bu kelimenin yazımı konusunda çelişki yaşayan kişiler panorama nasıl yazılır sorusunun cevabını araştırmaktadır. TDK'ye göre bu kelimenin doğru yazımı panorama mı, panaroma mı?

PANORAMA NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre bu kelimenin doğru yazımı ''panorama '' olarak yazılır. Aşağıda cümle içerisinde doğru örnekleri görebilirsiniz.

ÖRNEKLER

İstanbul'a geldiğinizde Panorama 1453 Müzesi'ni mutlaka gezmelisiniz.

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Panorama nasıl yazılır? Panaroma mı, panorama mı? TDK
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