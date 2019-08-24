Panorama nasıl yazılır? Panaroma mı, panorama mı? TDK

Günümüzün en önemli problemlerinden bir tanesi yazım hatalarıdır. Bu konuda doğru sandığımız ama aslında yanlış yazdığımız birçok kelime bulunmaktadır. Onlardan bir tanesi de ''panorama '' kelimesidir. Bu kelimenin yazımı konusunda çelişki yaşayan kişiler panorama nasıl yazılır sorusunun cevabını araştırmaktadır. TDK'ye göre bu kelimenin doğru yazımı panorama mı, panaroma mı?

PANORAMA NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre bu kelimenin doğru yazımı ''panorama '' olarak yazılır. Aşağıda cümle içerisinde doğru örnekleri görebilirsiniz.

ÖRNEKLER

İstanbul'a geldiğinizde Panorama 1453 Müzesi'ni mutlaka gezmelisiniz.