Takdir nasıl yazılır? Taktir mi, takdir mi? TDK ile Doğru Yazımı

Günümüzün en önemli problemlerinden bir tanesi yazım hatalarıdır. Bu konuda doğru sandığımız ama aslında yanlış yazdığımız birçok kelime bulunmaktadır. Onlardan bir tanesi de ''takdir'' kelimesidir. Bu kelimenin yazımı konusunda çelişki yaşayan kişiler takdir nasıl yazılır sorusunun cevabını araştırmaktadır. TDK'ye göre bu kelimenin doğru yazımı takdir mi, taktir mi?

TAKDİR NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre bu kelimenin doğru yazımı ''takdir'' olarak yazılır. Aşağıda cümle içerisinde doğru örnekleri görebilirsiniz.

TAKDİR DOĞRU YAZILIŞI

Bu yıl yine takdir belgesi aldım.

O muhteşem hareketi nedeniyle herkes takdir etmişti.