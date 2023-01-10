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Giriş Tarihi: 10.1.2023 11:13 Son Güncelleme: 10.1.2023 11:13

Takdir Nasıl Yazılır? TDK Yazımı Taktir Mi, Takdir Mi? Takdir Doğru Yazılışı

Takdir Nasıl Yazılır? TDK Yazımı Taktir Mi, Takdir Mi? Takdir Doğru Yazılışı

Her gün binlerce kelimenin doğru yazımı konusunda farklı araştırmalar yapılıyor. Yazımı konusunda tereddüte düştüğünüz kelimelerin doğru yazılışlarını sabah.com.tr üzerinden de öğrenebilirsiniz. ‘Takdir nasıl yazılır’’ sorusunun cevabı da en sık yapılan hatalar arasında yer almaktadır. Peki, TDK’ye göre bu kelimenin doğru yazımı takdir mi, taktir mi? İşte tüm ayrıntılar!

Günümüzün en önemli problemlerinden bir tanesi yazım hatalarıdır. Bu konuda doğru sandığımız ama aslında yanlış yazdığımız birçok kelime bulunmaktadır. Onlardan bir tanesi de ''takdir'' kelimesidir. Bu kelimenin yazımı konusunda çelişki yaşayan kişiler takdir nasıl yazılır sorusunun cevabını araştırmaktadır. TDK'ye göre bu kelimenin doğru yazımı takdir mi, taktir mi?

TAKDİR NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre bu kelimenin doğru yazımı ''takdir'' olarak yazılır. Aşağıda cümle içerisinde doğru örnekleri görebilirsiniz.

TAKDİR DOĞRU YAZILIŞI

Bu yıl yine takdir belgesi aldım.

O muhteşem hareketi nedeniyle herkes takdir etmişti.

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Takdir Nasıl Yazılır? TDK Yazımı Taktir Mi, Takdir Mi? Takdir Doğru Yazılışı
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